خلطة عراقيه قنبلة لتبيض اليدين في 5 دقائق سريعة ومضمونه 100٪

نقدم اليوم لكل متابعينا أقوي وصفة سحرية تبيض اليدين فوري وللتخلص من إسمرار اليدين نهائيا، كلما زاد الاهتمام بتقشير اليدين كلما كانت في أبهى جمالها، وظهور طبقات الجلد الميت التي تكسو اليدين، أمر بشع يعط اليدين شكل غامق ومنفر، ولكن يتم الاستفادة من الوصفات الطبيعية في معالجة مشكلة الإسمرار.

سنقدم لكم في هذا الموضوع وصفات تبييض تخلو من أي مواد مضرة وتعمل على تفتيح اليدين بشكل سريع، استفيدي بياض يديكي ورطوبتها من خلال أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة وطبيعية ولها مفعول قوي على تبييض البشرة.

وصفة

لتبييض اليدين من أول استعمال

وصفة اللبن الطبيعية:

الحليب عنصر طبيعي مرطب للبشرة بشكل عام يعمل على تنعيم البشرة، فقط ضعي بعض من الحليب على النار، يشترط أن يكون نار هادئة، جهزي منشفة نظيفة، ثم استخدمي المنشفة في وضع الحليب على الوجه واليدين.

يترك الوصفة على اليدين عشرون دقيقة، تعمل تلك الوصفة على تنظيف البشرة من الأوساخ، وتفتح اليدين تدريجيا.

يجب متابعة تكرار الوصفة بمعدل 2 مرة بنفس الأسلوب وستحصلين على أفضل نتائج التفتيح.

كيفية استخدام الخيار في تفتيح اليدين:

يعد الخيار نبات مغذي للبشرة، حيث تحتوي حبات الخيار على عناصر مرطبة للبشرة، وتعطيها حيوية.

الخطوات:

تقطع حبات الخيار إلى شرائح وتطبق على المناطق الغامقة.

للحصول على نتائج مرغوب فيها تكرر الوصفة بمعدل 2 مرة في اليوم.

طريقة أخرى لوصفة الخيار:

كما يمكن تجهيز خليط من عصير الخيار وعصير الليمون، ويدهن منه البشرة واليدين.

ماسك الخيار:

● جهزي حبة من الخيار، وقومي بطحنها جيدا وضيفي إليها عصير الليمون.

● طبقي الماسك على الوجه واليدين.

● وتترك لمدة عشرون دقيقة، ثم يشطف الوجه.

● تترك الوصفة على البشرة بعض من الوقت ثم تشطف بالماء الفاتر.

● كرري الوصفة بمعدل مرة واحدة في اليوم وستحصل على تفتيح مثالي لليدين والوجه.