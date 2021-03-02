طريقة عمل كيكة اليوسفي الهشة اللذيذة بمكونات اقتصادية وطعم رائع

طريقة عمل كيكة اليوسفي، من أهم ما يميز كيك اليوسفي أن نكهة اليوسفي تكون واضحة في طعم الكيك إلي حد كبير، ويتميز كيك اليوسفي انه يمكن التخلي عن بعض المكونات الأساسية في عمل أي كيك حيث يمكن الاستغناء عن الفانيليا في تحضير كيك اليوسفي وذلك لأن بشر اليوسفي وعصيره ذات رائحة مميزه تقضي على رائحة البيض وتحل محل الفانيليا، وعلى الرغم من وجود نكهات وطعوم كثيرة للكيك إلا أن كيك اليوسفي مميز إلى فئة كبيرة من الأشخاص ويُعرف باسم كيكة الكلمنتينا، ولذلك من خلال هذا المقال سنخص بالذكر طريقة عمل كيك اليوسفي بمكونات بسيطة للغاية وبخطوات سهلة وبدون بذل أي جهد.

طريقة عمل كيكة اليوسفي

هناك عدة طرق مشهورة لكيك اليوسفي ولكن بعضها يحتاج إلى الكثير من المكونات لذلك سوف نعرض لكم كيك اليوسفي بطريقه بسيطة واقتصادية المكونات:

عدد 2 بيضة.

2 ونصف كوب دقيق.

كوب سكر.

1 كوب عصير من اليوسفي.

ثلث كوب من الزيت.

وإضافة معلقة من السمن.

فانيليا ويمكن الاستغناء عنها.

1 باكو من البكينج بودر.

من 1 معلقة ل 2 معلقة من الخل الأبيض.

بشر من اليوسفي.

طريقة التحضير:

يتم فصل المكونات السائلة عن الجافة ليتم وضع البيكنج بودر والدقيق مع بعضهم وتقليبهم وتركهم.

يتم خلط البيض مع الفانيليا وبشر البرتقال وعصير اليوسفي لمدة دقيقه أو اثنين وإضافة السكر بالتدريج وخلط الخليط مرة ثانية.

ليتم وضع الزيت على هيئة خط رفيع أثناء تشغيل الخلاط ووضع الخل مع الخلط لحين الانتهاء من جميع السوائل ويتم تقليب المواد السائلة مع الدقيق ببطء والتأكد انه تم مزج الخليط جيدا.

ويتم تحضير القالب الخاص بالكيك وتبطينه بالزيت والدقيق ووضعه في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي جميل.

قدمي كيك اليوسفي مع الكولا أو مع القهوة.