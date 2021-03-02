ماهي اعراض سرطان القولون وكيف يمكن تشخيصه، دوت الخليج مجموعة من الأعراض التي تختلف في عددها وشدتها من مريض إلى آخر تبعاً لدرجة الإصابة أولاً، ثم تبعاً عوامل عدة منها عمر المريض وحالته الصحية، وعن أبرز الأعراض الشائعة واسبابه في اليوم العالمي لسرطان القولون، في التالي..

أعراض سرطان القولون

ذكر موقع "ويب طب" عدداً من الأعراض التي تصيب مرضى سرطان القولون وهي:

التعب و الإرهاق العام وفقدان الطاقة.

الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي بشكل متكرر مثل الإسهال أو الإمساك.

الشعور الدائم بالامتلاء والرغبة الدائمة في التغوط والتبول.

آلام في المعدة وانتفاخات وغازات في البطن.

فقدان الشهية وخسارة الوزن بدون مبرر ويحدث ذلك بشكل مفاجئ.

التقيؤ والغثيان المتكرر.

آلام وتقلصات وتشنجات في منطقة البطن متكررة ومتفاوتة في الحدة.

فقر الدم من الأمراض التي تصاحب سرطان القولون.

تأثر الوجه البشرة والجلد ويصبح الوجه مائل إلى الإصفرار والشحوب.

تكرار حدوث نزيف دموي من أعضاء الإخراج تبدأ بخروج الدم مع البراز، وتغير في لون وكثافة البراز.

ألم أثناء عملية التغوط.

أسباب سرطان القولون

التدخين، والمشروبات الضارة بالصحة كالكحول.

سوء التغذية.

سوء الهضم.

قلة النشاط البدني و السمنة.

اضطرابات في هرمون النمو.

الوراثة تلعب دوراً في الإصابة بسرطان القولون.

بعض الأمراض ترفع من نسبة التعرض للإصابة بسرطان القولون مثل السكري.

طرق تشخيص سرطان القولون

هنالك عدة طرق للكشف عن سرطان القولون وتشخيصه، وهي:

اختبار الدم الخفي في البراز.

التنظير السيني وهو فحص للمناطق الداخلية من القولون عن طريق أنبوب.

حقنة الباريوم الشرجية.

منظار القولون ويتم عن طريق إدخال أنبوب به كاميرا.

تنظير القولون الافتراضي بواسطة جهاز التصوير المقطعي المحوسب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.