عجينة 10 دقائق السحرية سريعة للبيتزا والمخبوزات ناجحة 100%

عجينة 10 دقائق السهلة والتي يمكن عملها بسرعة فهي توفر لكل من يصنعها الكثير من الوقت والجهد، بالأخص لو أردت صنع مخبوزات وبيتزات مثل المحلات والمطاعم، فتلك العجينة لا تحتاج إلا عشر دقائق للتجهيز والتحضير وتكون جاهزة للخبز والحشو وعمل أشهى البيتزات وذلك ما سنعرضه لكم في السطور التالية لعمل المخبوزات والبيتزا وتستخدم تلك العجين مختلف الوصفات والحلويات أيضا.

كما أن تلك العجينة من أهم الموارد الغذائية الغنية بالمعادن والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، وغيرها من الإضافات التي تمد الجسم بالبروتينات والدهون الصحية ومواد مضادة للأكسدة.

خمس أكواب دقيق أبيض. ثلاث ملاعق طعام كبيرة من السكر. ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية. ربع ملعقة صغيرة من الملح. كوبان ماء دافئ. نصف كوب كبير من الزيت.

في وعاء كبير يوضع الدقيق المنخول ويضاف عليها الخميرة الفورية مع السكر.

ثم يضاف عليها الماء الدافئ مع الملح والقيام بخلط كل المكونات مع بعضها حتى تمتزج لتكون مزيج سائل.

تغطى المزيج وتترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل وتختمر، بعد مرور العشر دقائق أخرجي المزيج وضيفي عليه الزيت.

ثم يضاف عليها باقي الطحين ويصب على دفعات مع الخلط جيدا حتى تتشكل عجينة لينى متماسكة قابلة للعجن والتشكيل.

كما يمكن استخدام العجانة في العجن أو باليد لمدة 5 دقائق، يمكن بذلك تشكيل عجينة الى كرات وتستخدم بطرق مختلفة حسب رغبة.

كما أنه ليست هناك حاجة لترك العجينة تختمر ويمكن استخدامها في الكثير من المعجنات المختلفة للمخبوزات المالحة والحلوة.

مكونات عجينة 10 دقائق سهلة سريعةطريقة تحضير عجينة 10 دقائق الهشةطريقة عجينة عشر دقائق للبيتزا

من وصفات السهلة السريعة جدا، ويمكن صنعها في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة مثل الدقيق والزيت وحليب البودرة، والحصول على عجينة طرية هشة، وسنقدم لكم تلك الوصفة لعجينة بيتزا في 10 دقائق بالتفصيل مع حشو البيتزا بالمكونات بالتفصيل.

5 أكواب من الدقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة سكر. أربع ملاعق كبيرة زيت. 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة زعتر.

مكونات عجينة بيتزا 10 دقائق

مكونات حشو البيتزا

كوب صلصة مع معجون طماطم. ثمرة طماطم مفطعة لقطع صغيرة. تونة أو حشو لحوم على حسب الرغبة. ربع كوب جبن. ربع كوب زيتون حلقات.