طريقة عمل ورقة اللحمة في المنزل بالمقادير والخطوات التفصيلية

تعتبر ورقة اللحمة من الأكلات المشهورة، حيث تعتبر وجبة متكاملة عند تقديمها مع الأرز، حيث تشمل هذه الوجبة علي جميع العناصر الغذائية من بروتينات متمثلة في اللحم وخضروات مليئة بالفيتامينات والمعادن متواجدة في الخضار المتنوع، والنشويات المتمثلة في الأرز، وتعتبر هذه الطريقة غير تقليدية لعمل اللحوم، كما تعتبر طريقة بسيطة وسهلة علي ربات المنزل وسريعة التحضير، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل ورقة اللحمة بمقاديرها وخطوات عملها التفصيلية، حيث تختلف طريقة عملها عن طريقة عمل كباب الحلة مثلا أو الأكلات الأخرى المكونة من اللحوم، حيث تتنوع طرق تجهيز اللحوم حسب اختلاف نوع اللحم. طريقة عمل ورقة اللحمة في البيت طريقة عمل ورقة اللحمة في البيت مقادير عمل ورقة اللحمة نصف كيلو من اللحم من النوع الموزة أو بتلو.

عدد 4 بصلات كبيرة مقطعة قطع كبيرة.

عدد 2 حبة بطاطس مقطعة.

جزر مقطع قطع متوسطة.

فلفل ألوان قطع.

ملح وفلفل أسود.

بهارات وثوم بودرة.

زيت نباتي أو زيت زيتون. خطوات عمل ورقة اللحمة يتم تقطيع البصل جوليان وتتبيله بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة ومزجهم جيدا فترة كبيرة.

تقطيع الخضار من فلفل ألوان وبطاطس وجزر وتتبيلهم بالملح والفلفل.

تتبيل اللحم بعد تنظيفها بالملح والفلفل والبهارات.

يتم وضع جميع المكونات في صينية مبطنه بورق الألومنيوم وفوقها ورق الزبدة، حيث يتم رص جميع المكونات علي ورق الزبدة.

يرش الزيت النباتي أو زيت الزيتون علي الخضار واللحمة.

يتم تغطية جميع المكونات بورق الزبدة ثم ورق الألومنيوم.

توضع الصينية بعد تغليفها جيدا في فرن ساخن علي درجة حرارة 200، وذلك لمدة ساعة أو أكثر حتي تمام نضج اللحم.

تقدم ورقة اللحم ساخنة مع الأرز بالشعرية، والسلطة والمخللات لتصبح وجبة متكاملة العناصر الغذائية وشهية. خطوات عمل ورقة اللحمة يمكن إضافة خضروات أخري إلي ورقة اللحمة حسب الرغبة مثل الكوسة، ولعمل الأرز بالشعرية يتم تحمير الشعرية في زيت نباتي أو زبدة حتي يصبح لونها ذهبي، ثم تضاف إليها الأرز المغسول المصفي جيدا، ويتم إضافة الملح والمرقة وتركهم علي نار عالية حتي الغليان وبعد ذلك يتم ترك الأرز علي نار هادئة مدة عشرة دقائق أخري، للحصول على ألذ أرز بالشعرية. استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم الوسوم

تعتبر ورقة اللحمة من الأكلات المشهورة، حيث تعتبر وجبة متكاملة عند تقديمها مع الأرز، حيث تشمل هذه الوجبة علي جميع العناصر الغذائية من بروتينات متمثلة في اللحم وخضروات مليئة بالفيتامينات والمعادن متواجدة في الخضار المتنوع، والنشويات المتمثلة في الأرز، وتعتبر هذه الطريقة غير تقليدية لعمل اللحوم، كما تعتبر طريقة بسيطة وسهلة علي ربات المنزل وسريعة التحضير، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل ورقة اللحمة بمقاديرها وخطوات عملها التفصيلية، حيث تختلف طريقة عملها عن طريقة عمل كباب الحلة مثلا أو الأكلات الأخرى المكونة من اللحوم، حيث تتنوع طرق تجهيز اللحوم حسب اختلاف نوع اللحم. طريقة عمل ورقة اللحمة في البيت طريقة عمل ورقة اللحمة في البيت مقادير عمل ورقة اللحمة نصف كيلو من اللحم من النوع الموزة أو بتلو.

عدد 4 بصلات كبيرة مقطعة قطع كبيرة.

عدد 2 حبة بطاطس مقطعة.

جزر مقطع قطع متوسطة.

فلفل ألوان قطع.

ملح وفلفل أسود.

بهارات وثوم بودرة.

زيت نباتي أو زيت زيتون. خطوات عمل ورقة اللحمة يتم تقطيع البصل جوليان وتتبيله بالملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة ومزجهم جيدا فترة كبيرة.

تقطيع الخضار من فلفل ألوان وبطاطس وجزر وتتبيلهم بالملح والفلفل.

تتبيل اللحم بعد تنظيفها بالملح والفلفل والبهارات.

يتم وضع جميع المكونات في صينية مبطنه بورق الألومنيوم وفوقها ورق الزبدة، حيث يتم رص جميع المكونات علي ورق الزبدة.

يرش الزيت النباتي أو زيت الزيتون علي الخضار واللحمة.

يتم تغطية جميع المكونات بورق الزبدة ثم ورق الألومنيوم.

توضع الصينية بعد تغليفها جيدا في فرن ساخن علي درجة حرارة 200، وذلك لمدة ساعة أو أكثر حتي تمام نضج اللحم.

تقدم ورقة اللحم ساخنة مع الأرز بالشعرية، والسلطة والمخللات لتصبح وجبة متكاملة العناصر الغذائية وشهية. خطوات عمل ورقة اللحمة يمكن إضافة خضروات أخري إلي ورقة اللحمة حسب الرغبة مثل الكوسة، ولعمل الأرز بالشعرية يتم تحمير الشعرية في زيت نباتي أو زبدة حتي يصبح لونها ذهبي، ثم تضاف إليها الأرز المغسول المصفي جيدا، ويتم إضافة الملح والمرقة وتركهم علي نار عالية حتي الغليان وبعد ذلك يتم ترك الأرز علي نار هادئة مدة عشرة دقائق أخري، للحصول على ألذ أرز بالشعرية. استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ورقة اللحمة في المنزل بالمقادير والخطوات التفصيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.