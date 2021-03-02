فطاير الشواية بعجينة 10 دقائق هشة ألذ من السندوتشات وأسرع بكثير

طريقة فطاير الشواية سريعة وسهلة، تعد تلك الفطائر من أسهل أنواع المخبوزات فهي بديل لذيذ عن السندوتشات التقليدية فتتكون من عجينة تترك لتختمر جيدا وتشكل على شكل كرات وتنضج على الشواية وتغلق حتى تأخذ لون وشكل جميل توضع بداخل تلك الفطاير الحشوة على حسب الرغبة، فيوجد من يفضل تناولها بحشو الجبن أو لحم البارد وتناولها على الإفطار أو العشاء مع كوب الشاي، كما يمكن حشو الفطائر بالدجاج أو الشاورما لحم مع القليل من الخضار وصوص المايونيز.

فطاير الشواية تعد بعجينة سهلة وتكون هشة القوام ولذيذة وتستخدم أيضا في عمل المخبوزات بالفرن بأي نوع حشوات كما تفضلين، ومنها سنتعرف على أسهل أنواع الفطائر وتنويع الحشوات حسب ما تفضلين.

عدد ثلاث أكواب من دقيق الأبيض. ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة. ملعقة طعام كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة ونصف كبيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من الزيت. ملعقتان طعام كبيرتان من الزبادي. كوب من الماء الدافئ للعجن.

بوعاء كبير للعجن يضاف الخميرة مع السكر والماء الدافئ وتترك تلك المزيج لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل وتكون رغوة.

بوعاء أخر نضع الزبادي والزيت والحليب البودرة ويضاف الخليط السابق من الخميرة عليهم ونقلبهم معا.

ثم يضاف الدقيق والملح وتقلب بالملعقة والعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى تكون عجينة لينة.

العجن يستمر لمدة عشر دقائق لتكون عجين طري ناعم لا يلتصق باليد.

تعجن العجينة وتترك حتى تختمر لمدة نصف ساعة وتكون جاهزة للتشكيل والعجن.

تشكل العجينة إلى كور صغيرة وتغطى لمدة ربع ساعة وتفرد قليلا على شكل دائرة وتوضع الدوائر على شواية حتى تنضج.

تقلب كرات العجين وتقلب على الجانبين وتوضع كل كميات حتى تنضج وتظل طرية وتغطى بفوطة من القماش.

وبعد ذلك تحشى بالحشوة التي تفضلها سواء جبن أو دجاج أو شاورما على حسب الرغبة وتقدم ساخنة.

فطاير الشواية بعجينة 10 دقائق سريعةطريقة فطاير الشواية سريعة وسهلةطريقة لحشو فطاير شواية بالدجاج

تبلي صدور دجاج بالصويا صوص والفلفل الأسود والملح والبابريكا والثوم البودرة وملعقة من الزيت، وتقلب تلك المكونات وتشوى على مقلاه غير قابلة للأتصاق وتقطع صدور دجاج لقطع صغيرة، وتحشى فطاير الشواية مع المايونيز والخس والموتزاريلا وجبن الشرائح.