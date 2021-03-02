طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت زي المطاعم بمكونات سهلة وطعم يجنن

طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت، يحب الكثير من الأشخاص تناول الكفتة، فتعتبر من الأكلات المميزة لهم، ولكن يفضلون شراءها جاهزة من المطاعم، لطعمها المميز فتبحث الأمهات عن طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة لكي تنال إعجاب أفراد أسرتها، ولضمان المكونات التي تم التحضير بها، سوف نقدم لكم من خلال مقالتنا طريقة مميز لتحضير كفتة الحاتي في المنزل بسهولة.

طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت زي المطاعم بمكونات سهلة

المكونات

كيلو من اللحم المفروم.

بقدونس مفروم.

كوب بصل مبشور.

ماء بصل.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

ملعقة كبيرة من البهارات السبعة.

ملح.

فلفل أسود.

زيت ذرة.

طريقة التحضير

قومي بخلط اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود والبهارات والبقدونس معاً، ثم قومي بإضافة البصل وبهارات كفتة الحاتي والتقليب، ثم قومي بدهن يدك بماء البصل لتشكيل الكفتة ورصها في أسياخ، ثم قومي بوضع في الجريل وتركها حتي تنضج بشكل تام، ثم قومي بتقديمها بالشكل الذي ترغبي فيه.

طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت زي المطاعم بطعم يجنن

طريقة عمل الكفتة على الفحم

المكونات

نصف كيلو من لحم الغنم المفروم.

بصلة صغيرة الحجم مفرومة.

فصان من الثوم المهروس.

بقدونس مفروم.

4 ملاعق من صلصة الصويا.

ثلاثة أرباع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الاوريجانو.

طريقة التحضير

قومي بوضع وعاء وضعي به اللحمة المفرومة مع البصل والثوم، ثم أضيفي البقدونس وصلصة الصويا، ثم قومي بتتبيل المكونات بالملح والفلفل الأسود والكمون والاوريجانو، قومي بتقليب المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي تختلط المكونات، قومي بتشكيل كفتة الحاتي على شكل كرات متساوية في الحجم، ثم قومي بتشكيلها على شكل أصابع وإدخالها في الأسياخ، قومي بتحضير كانون الفحم المشعل مسبقاً وثبتي الرف الشبكي فوقة، قومي بشوي أصابع الكفتة على الجانبين لمدة 10 دقائق، عليك مسح أصابع الكفتة بصوص الصويا أثناء الشوي للاكتسابها طعم مميز، ثم قومي برص الكفتة وتقديمها بشكل مميز مع السلطة والخبز العربي، وستتمتع بطعم رائع ورائحة مميزة.