طريقة عمل قلوب الأرز المقرمشة بالشكولاته 

طريقة عمل قلوب الأرز المقرمشة بالشكولاتة، تعد الحلوى من الأكلات التي يفضلها جميع أفراد الأسرة بلا استثناء، والتي ينتظرونها بعد تناول الوجبات أو قبلها، حيث تتنوع هذه الحلويات ما بين الحلويات الشرقية، والغربية، والفرنسية، و باختلاف هذه الأنواع يختلف المقبلين عليها بين الأطفال والكبار والنساء، وتبحث ربات البيوت عن الحلوى التي تعطي الأطفال قيمة غذائية عالية، وذلك بإدخال بعض العناصر التي قد يرفضون تناولها في صورتها المعتادة على سبيل المثال الأرز، لذا سنتعرف اليوم على طريقة إعداد حلوى لذيذة باستخدام الأرز.

عمل قلوب الأرز المقرمشة

المكونات: 4 أكواب من الأرز المقرمشة، 4 أكواب من حلوى المارشميلو بحجم صغير، 4 ملاعق كبيرة من الزبدة، أربعة قطرات من ألوان الطعام ( قطرتين مختلفين لكل لون)، شوكولاته ألوان مذابة، قوالب سيليكون على هيئة قلوب.

في وعاء مناسب على النار نقوم بوضع 2 ملعقة من الزبدة حتى تذوب، ونقوم بإضافة كوب من المارشميلو مع التقليب حتى الذوبان، ونقوم بإحضار وعاء آخر أيضاً نضع فيه ملعقتين من الزبدة حتى تذوب ونقوم بإضافة باقي مقدار المارشميلو والتقليب حتى يذوب الخليط.

هنا نقوم بإضافة كوب من الأرز المقرمشة لكل وعاء مع التقليب جيداً ونضيف قطرات ألوان الطعام ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس جيداً.

نقوم بإحضار قوالب السيليكون مع دهنها جيداً بالزيت لمنع التصاق الخليط بها، ونقوم بوضع أوراق الزبدة على سطح مناسب ونضع فوقها القوالب لتعبئتها بخليط الأرز المقرمشة، نترك القوالب بضع دقائق حتى تتماسك جيداً ثم نقوم بنزع القوالب بحذر.

نحضر كيس تزيين الكيك مع عمل ثقب رفيع به، ونقوم بوضع الشيكولاتة المذابة في الكيس لتزيين قلوب الأرز المقرمشة على حسب الرغبة، وتقدم حلوى الأرز المقرمشة مع مشروبك المفضل.

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طريقة تحضير قلوب الأرز المقرمشة