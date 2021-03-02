طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة الحمراء بطعم جميل وشهي جداً

تعد كفتة الأرز ، من الأكلات اللذيذة ومشهورة جداً لدي المصريين ولا تخلو مائدة طعام من وجودها، فهي من الأطباق الرئيسية التي تقدم كوجبة غداء أو عشاء، ومكوناتها بسيطة فهي عبارة عن لحم مفروم مع كمية من الأرز والبهارات، تُشكل على شكل أصابع ثم تقلي في الزيت، وبعدها توضع في الصلصة ويمكن تقديمها بدون الصلصة حسب الرغبة، تقدم بجانب الأرز الأبيض أو سلطة الطحينة وغيرها من أنواع السلطات، وتعتبر هي نوع من أنواع التغير في طرق تقديم الكفتة، وتعد من الأكلات التي يمكن تحضيرها بكميات كبيرة وحفظها داخل الفريزر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل كفتة الأرز بالصلصة الحمراء وبطعم خاص ومميز.

مكونات عمل كفتة الأرز بالصلصة

تعتبر مكونات كفتة الأرز اللذيذة من المكونات السهلة المتوفرة في البيت وبسيطة وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو من اللحمة المفروم.

كوب من الأرز الأبيض.

حزمة صغيرة من البقدونس الأخضر.

حزمة صغيرة من الكزبرة الخضراء.

بصلة متوسطة الحجم.

ربع ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كزبرة جافة.

زيت للقلي.

لعمل الصلصة

بصلة متوسطة الحجم.

2 كوب من عصير الطماطم.

كوب من الماء.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير

خطوات تحضير كفتة الأرز بطريقة سهلة وسريعة في التحضير هي كما يلي:ـ

أولاً نغسل الأرز جيداً ثم نعمل على تصفيته وتركه حتي يجف تماماً من الماء، يمكن نقعه في الماء لمدة ربع ساعة قبل الاستخدام لكي يتم طحنه بكل سهولة. يتم طحن الأرز جيداً حتي يصبح ناعم جداً ثم يتم خلطه مع الكزبرة الخضراء والبقدونس الأخضر والبصل والثوم داخل الكبة، ويتم الخلط حتي تصبح المكونات مفرومة ناعم جداً. بعدها نضيف اللحم المفرومة ونستمر في الخلط حتي تتجانس المكونات، ويصبح لدينا عجينة لينة وناعمة جداً. توضع في طبق عميق ونضيف لها الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة، ويتم العجن باليد حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض. يتم دهن اليد بقليل من الزيت ثم يتم تشكيل عجينة الكفتة إلى أصابع متوسطة الحجم، أو على شكل كرات صغيرة حسب الرغبة. يتم قلي الأصابع في الزيت حتي تأخذ اللون البني للكفتة، ونتركها على ورق المطبخ حتي تجف من الزيت.

طريقة تحضير الصلصة

تحضير الصلصة من الأمور السهلة والبسيطة وهي تتم بتقطيع البصل إلى أجزاء صغيرة، ثم توضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت ويوضع البصل في المقلاة مع رشة من الفلفل الأسود، ويقلب حتي يأخذ اللون الذهبي بعدها يُضاف عصير الطماطم ويترك لكي يُسبك، بعدها يضاف إليه كوب من الماء مع رشة من الملح ويترك لكي يغلي، وعند الغليان نبدأ بإضافة أصابع الكفتة ونتركها لكي تغلي مع الصلصة على نار هادئة لمدة ربع ساعة، ترفع من على النار وتُسكب في طبق التقديم وتزين بالكزبرة الخضراء وتقدم بالهنا والشفا.