احلي كيكة شاي تفطري بيها في الصباح هشة ولذيذة وبمكونات بسيطة غير مكلفة

من أجمل أنواع الكيكات والتي يعشقها الكثير من الناس وخاصة الاطفال هي كيكة الشاي، فيمكن تقديم هذه الكيكة في وجبة الافطار وتعد من أشهر أنواع الكيك علي مستوي العالم، وبسبب أنها من أنواع الحلويات الخفيفة يفضل تناولها الكثير وغير ذلك حيث أنها تتميز بطعم رائع لا يقاوم ولها رائحة طيبة ومميزة، ومن أكثر ما تتميز به كيكة الشاي أنها سهلة التحضير ويمكن أن يتم تجهيزها في وقت قصير ولا تحتاج إلي جهد وأيضا لا تكون ذات تكاليف إقتصادية عالية.

حيث أن مكوناتها بسيطة وغالبا تكون موجودة في أي منزل، ومن مميزاتها أيضا أن يمكن نقوم بإضافة نكهات كثيرة عند عمل هذه الكيكة فمثلا توجد كيكة بالشوكولاتة أو كيكة بالبرتقال وغيرها الكثير، وأن الكيك بوجه عام يعتبر مفيد وصحي لجسم الإنسان ولا يضر صحة الأطفال، نظرا لاحتوائها علي مكونات تحتوي علي نسب عالية من البروتينات والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.

دقيق.

ملح.

بيكينج بودر.

حليب سائل.

فانيليا.

بيض.

سكر.

زبدة أو سمنة.

قبل أن نقوم بتحضير الكيكة لابد من تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بتحضير صينية ونضع بها نقطة من الزيت أو مكعب من الزبدة، ونقوم بدهنها جيدا ثم نضع رشة من الدقيق.

يتم تجهيز طبق ويفضل أن يكون عميقا لنقوم بتنخيل ثلاث أكواب من الدقيق، ثم نضع ثلاث ملاعق من البيكينج بودر ونضيف رشه من الملح، ويتم خلط هذه المكونات جيدا.

نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع فيه كوب من الزبدة وكوبان من السكر، ويتم تشغيل الخلاط علي سرعة متوسطة للحصول علي قوام كريمي وهش.

ثم نقوم بإضافة أربع بيضات علي خليط الزبدة والسكر ولكن بشكل تدريجي مع التقليب المستمر باستخدام الخلاط، حتي يتم إخفاء البيض تماما ثم نقوم بإضافة ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

نقوم بإضافة ثلث كمية خليط الدقيق الذي به الملح والبيكينج بودر، ونضيف نصف كمية الحليب ويتم تشغيل الخلاط أيضا علي سرعة متوسطة حتي يتم إخفاء الدقيق.

يتم إضافة الكمية المتبقية من الحليب مع إضافة كمية قليلة من خليط الدقيق، ويتم خلطهم جيدا، ثم نضيف الكمية المتبقية من خليط الدقيق، ويتم تشغيل الخلاط علي نفس السرعة لخفق هذه المكونات والحصول علي قوام ناعم.

ثم نضع هذا الخليط في الصينية ويتم وضعها في الفرن، ونتركها لمدة لا تقل عن أربعين دقيقة ثم نقوم باخراجها من الفرن بعد هذه المدة ونتركها حتي تبرد تماما ليتم تقطيعها وتقديمها.

طريقة عمل كيكة الشايطريقة تحضير الكيكة

كيكة الشاي من احلي أنواع الكيكات التي يعشقها معظم الناس وخاصة صغار السن، حيث يمكن تناولها في وجبة الإفطار ويتم تقديمها مع كوب من الشاي أو العصير، وأن هذه الكيكة يسهل تحضيرها فهذا من أكثر مميزاتها وأيضا مكوناتها تكون بسيطة ومتوافرة، وغير ذلك يكون لها فائدة كبيرة لجسم الإنسان بسبب احتوائها بالمكونات التي يوجد بها عناصر غذائية عالية، فقد يكون للكيك أنواع كثيرة غير كيكة الشاي فمنها الكيك بالشوكولاتة وغير الكثير من النكهات ولكن أفضل أنواعها كيك الشاي.

أكثر أنواع الكيكات شهرة وأفضلها في الطعم هي كيكة الشاي، ورغم أنها كيكة عادية ولا يوجد بها أي نكهات مميزة إلا أنها تتميز بطعم جميل ولذيذ ومفضل لدي معظم الأشخاص وأيضا تتميز برائحة نفاذة وطيبة، وقد يمكن تناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو النسكافيه، حيث أن عملها لايستغرق وقتا طويلا ففي خلال عدة دقائق يمكن تحضير اشهي كيكة وهذا يرجع إلي مكوناتها البسيطة والتي تتوافر عند غالبية الناس، وغير ذلك فأنها تمتلك قيمة غذائية عالية.