طريقه الخبز الياباني الهش بالعجينة القطنية السحرية زي القطن طعمه رهيب

طريقه الخبز الياباني الهش هو من ضمن الخبز الهش جدا والتي يتميز بطعمه المميز، وطعم هائل، يقوم بتناوله، اغلب الأشخاص من المطاعم اليابانية الكبرى ولكن اليوم سوف نقوم بتحضير من داخل المنزل بطريقة دقيقة جدا وسهلة، وبسيطة كل ما عليك هو أن تتبعي جميع المكونات وطريقة التحضير لكي تتعلمي طريقة الخبز الياباني. طريقه الخبز الياباني الهش بالعجينة القطنية 2 كوب ونصف من الدقيق.

رشه بسيطة من الخميرة.

كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

بيضة واحدة.

2 ملعقة من الحليب البودر الناعم أي نوع.

كمية بسيطة من الملح سكر.

كوب وربع من المياه.

كوب من الدقيق الطريقة من أهم الأشياء أن نقوم بتحضير مقلاة.

ونضع فيها كمية من المياه.

ثم نبدأ بإضافة الدقيق بشكل تدريجي.

نضع هذا الإناء على النار.

نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا.

والتحريك دون أن نتوقف ثانية واحدة حتى لا يحدث تكتلات.

وعندما يصبح المزيج تقيل.

وفي وعاء اخر أو استخدام العجانة الكهربائية نقوم بإضافة هذه العجيبة.

ثم نبدأ بإضافة السكر والخميرة الفورية، والدقيق ومحسن الكيك.

نخلط هذه المكونات ونضيف أيضا الحليب.

نبدأ بتجميع العجينة عندما نتركها لمدة اربع دقائق.

سوف تلاحظين أن العجينة أصبحت طرية، وناعمه.

عزيزتي يجب أن تقومي بوضع هذه العجينة في طبق عميق.

وقومي بتغطيته جيدا لكي تختمر ويزداد حجمها.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة السحرية إلى أقسام مختلفة على سبيل المثال ثلاث أقسام.

ثم قومي بتغطية العجين مرة ثانية.

واتركيه لمدة 10 دقائق لكي ترتاح ويتضاعف حجمه مرة ثانية.

نبدأ بأخذ قطعة من العجين نقوم بفركها جيدا.

وبعد ذلك نقوم بلفها بالطول على شكل قالب مستطيل.

نبدأ بأخذ كل قطعة ونقوم بوضعها داخل الفرن.

ولكن يفضل أيضا أن نقوم بدهن وجه العيش بكمية بسيطة من الحليب ثم بيضة واحدة.

قم بإدخال العيش في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

وعندما يحمر الوجه يمكنك أيضا أن تقوم بغلق الفرن.

هذا العيش يمكن أيضا أن نقوم بإدخاله في بعض الحشوات المختلفة إذا كانت حشوات الشوكولاتة المتعددة أو الفراخ. موقع شحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق id واحصل على ازيد من 10آلاف جوهرة مجانا الوسوم

طريقه الخبز الياباني الهش هو من ضمن الخبز الهش جدا والتي يتميز بطعمه المميز، وطعم هائل، يقوم بتناوله، اغلب الأشخاص من المطاعم اليابانية الكبرى ولكن اليوم سوف نقوم بتحضير من داخل المنزل بطريقة دقيقة جدا وسهلة، وبسيطة كل ما عليك هو أن تتبعي جميع المكونات وطريقة التحضير لكي تتعلمي طريقة الخبز الياباني. طريقه الخبز الياباني الهش بالعجينة القطنية 2 كوب ونصف من الدقيق.

رشه بسيطة من الخميرة.

كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

بيضة واحدة.

2 ملعقة من الحليب البودر الناعم أي نوع.

كمية بسيطة من الملح سكر.

كوب وربع من المياه.

كوب من الدقيق الطريقة من أهم الأشياء أن نقوم بتحضير مقلاة.

ونضع فيها كمية من المياه.

ثم نبدأ بإضافة الدقيق بشكل تدريجي.

نضع هذا الإناء على النار.

نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا.

والتحريك دون أن نتوقف ثانية واحدة حتى لا يحدث تكتلات.

وعندما يصبح المزيج تقيل.

وفي وعاء اخر أو استخدام العجانة الكهربائية نقوم بإضافة هذه العجيبة.

ثم نبدأ بإضافة السكر والخميرة الفورية، والدقيق ومحسن الكيك.

نخلط هذه المكونات ونضيف أيضا الحليب.

نبدأ بتجميع العجينة عندما نتركها لمدة اربع دقائق.

سوف تلاحظين أن العجينة أصبحت طرية، وناعمه.

عزيزتي يجب أن تقومي بوضع هذه العجينة في طبق عميق.

وقومي بتغطيته جيدا لكي تختمر ويزداد حجمها.

ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة السحرية إلى أقسام مختلفة على سبيل المثال ثلاث أقسام.

ثم قومي بتغطية العجين مرة ثانية.

واتركيه لمدة 10 دقائق لكي ترتاح ويتضاعف حجمه مرة ثانية.

نبدأ بأخذ قطعة من العجين نقوم بفركها جيدا.

وبعد ذلك نقوم بلفها بالطول على شكل قالب مستطيل.

نبدأ بأخذ كل قطعة ونقوم بوضعها داخل الفرن.

ولكن يفضل أيضا أن نقوم بدهن وجه العيش بكمية بسيطة من الحليب ثم بيضة واحدة.

قم بإدخال العيش في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

وعندما يحمر الوجه يمكنك أيضا أن تقوم بغلق الفرن.

هذا العيش يمكن أيضا أن نقوم بإدخاله في بعض الحشوات المختلفة إذا كانت حشوات الشوكولاتة المتعددة أو الفراخ. موقع شحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق id واحصل على ازيد من 10آلاف جوهرة مجانا

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