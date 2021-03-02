أقوي وصفات بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد تجعله ناعماً كالحرير، الشعر المجعد من أصعب أنواع الشعر وذلك لأنه يحتاج إلي عناية واهتمام ليصل إلي مرحلة الشعر الناعم والمفرود، ولذلك تلجأ لأصحاب هذا الشعر إلي عمل بروتين أو كيراتين صناعي لتتمتع بشعر كالحرير وخالي من أي تجعد، ولكن هذه المنتجات ضارة للغاية وتتسبب في مشاكل كثيرة للشعر مثل التساقط بغزارة أو تقصف وتلف أطرافه، ولهذا فأنت تحتاجين إلي وصفات طبيعية للحصول علي شعر مثالي بدون أي مواد كيماوية.

بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد بمكونات منزلية لشعر حرير

فرد وتنعيم الشعر المجعد يحتاج منك معرفة كيفية التعامل مع هذا النوع من الشعر، حتي تتمتعي بمظهر جمالي رائع ولكن هناك بعض العوامل التي تؤثر علي صحة وقوة الشعر بالسلب، خاصة مع اقتراب فصل الصيف مثل الأتربة وأشعة الشمس الضارة والحرارة الشديدة، ولهذا يلزمك العناية بالشعر جيداً ولذا سوف أقدم لكي أقوي الوصفات والتي تمنحك بروتين طبيعي للشعر وتجعله ناعماً كالحرير.

بروتين طبيعي من البيض والزبادي لفرد وتنعيم الشعر المجعد

يحتوي البيض علي بروتينات طبيعية تساعد في فرد وتنعيم الشعر والتخلص من التجعد والخشونة ويمنح الشعر نعومة وترطيب، والزبادي يحتوي علي أحماض هامة لتقوية جذور الشعر وحمايته من الفطريات وقشرة الرأس.

بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

بضع قطرات من أي زيت عطري.

قومي بخفق البيض ثم أضيفي إليه الزبادي والزيت العطري وامزجي المكونات حتي تحصلي علي خليط ناعم، ثم قومي بتوزيع البروتين علي فروة الرأس وكامل الشعر.

علي فروة الرأس وكامل الشعر. يترك البروتين الطبيعي علي الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ثم البلسم، ويستخدم هذا البروتين مرتين في الأسبوع لشعر ناعم حرير.

مكونات بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعدطريقة تحضير بروتين الشعر وكيفية الاستخدامبروتين طبيعي من الموز والألوفيرا لفرد وتنعيم الشعر المجعد

الموز من المكونات الطبيعية التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات والتي تعمل علي العناية بالشعر، كما يساعد في فرد تموجات الشعر وتنعيمه، والألوفيرا تعمل علي ترطيب الشعر وتجعله ناعم وفرود لاحتوائها علي خصائص مرطبة للشعر وتمنحه مظهر طبيعي ولامع.

ثمرة موز طازجة.

ملعقة كبيرة من أوراق الكاري الخضراء.

قطعة صغيرة من الألوفيرا.

بيضة واحدة.

في الخلاط الكهربائي قومي بتقطيع ثمرة الموز إلي قطع صغيرة، ثم بعد ذلك استخرجي جل الألوفيرا وضيفيه للموز وبعد ذلك أغسلي أوراق الكاري وضعيها مع المكونات.

اخفقي البيضة ثم ضعيها مع باقي المكونات واخلطي جيداً لمدة دقيقتين، ثم يوضع هذا البروتين الطبيعي علي الشعر من فروة الرأس حتي الأطراف.

يغطي الشعر بقبعة الاستحمام ويترك البروتين من 40 دقيقة إلي ساعة، ويغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو ويستخدم هذا البروتين مرة واحدة أسبوعياً لتحصلي علي شعر ناعم وجذاب.

مكونات بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعدطريقة تحضير بروتين الشعر وكيفية الاستخدام