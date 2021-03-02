طريقة عمل البرجر النباتي و البرجر العادي

يعد البرجر من أسهل الوصفات علي الإطلاق حيث أنها لا تأخذ وقتا طويلا في تحضيرها كما أنها تحتوى علي الكثير من العناصر والقيم الغذائية التي يحتاجها الجسم ومن أهم العناصر ذات القيمة الغذائية التي تدخل في تكوينها هي اللحوم التي يصنع بها ولكن على الرغم من فوائده فهو قد يصبح مضرا للغاية إذا تم تناوله بكثرة بسبب احتوائه علي الكثير من الدهون التي قد تسبب أمراض شديدة في المستقبل مثل السمنة أو السرطان ومن المفضل تناوله مرة واحدة كل ثلاث أسابيع ويفضل أيضا أن يتم صنعه في البيت وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة صنعة بالإضافة إلى طريقة صنع البرجر النباتي . طريقة عمل البرجر النباتي المكونات كوبين من الرز المطبوخ.

فاصوليا سوداء .

بقسماط .

بذر كتان مطحون.

زبدة اللوز.

نصف كوب جزر مبشور.

بصل مقطع.

بقدونس.

معلقة شطه.

4 ملاعق ببريكا.

خل تفاح.

ملح.

عصير 4 ليمون.

زيت عباد الشمس. طريقة التحضير نضع جميع المكونات في مضرب الطعام ونتأكد من خلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حيث نضع الأزر ثم الفاصوليا السوداء وبعدها البصل والبقدونس و جميع البهارات وثم الجزر والبقسماط وبذر الكتان وقليل من الماء مقدار ربع كوب .

بعد الانتهاء من خلط الخليط وصنع عجينة منه وتقسيمها إلي كرات صغيرة مسطحة نضعها في الثلاجة لمدة ساعة .

بعد إخراجها من الثلاجة نضعها في الشواية أو نقليها في الزيت إلى أن تنضج من الجهتين . طريقة تحضير برجر اللحمة المكونات لحم طازج ويفضل أن تحتوى علي نسبة عالية من الدهون.

بودرة بصل .

فلفل اسود.

ملح.

زيت أو زبدة. طريقة التحضير نضع جميع البهارات فوق اللحم ماعدا الملح لأنه يقلل من لذة طعم البرجر ثم نخلط البهارات مع اللحمة ولكن لا نكثر في الخلط بقدر الإمكان .

نضغ قطع البرجر في الزيت على درجة حرارة متوسطة وقلب حتى تستوى من الطرفين . طريقة عمل البرجر النباتي المكوناتطريقة التحضيرطريقة تحضير برجر اللحمة المكوناتطريقة التحضير ملاحظة : نضيف الملح قبل وضع البرجر في الزيت . السعرات الحرارية في برجر اللحمة السعرات الحرارية في برجر اللحمة يحتوى البرجر متوسط الحجم على 245 سعرة حرارية تقريبا ولكن ذلك يختلف من برجر إلي الثاني . حساب قيمة التمويل من مصرف الراجحي وكيفية فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين الوسوم

يعد البرجر من أسهل الوصفات علي الإطلاق حيث أنها لا تأخذ وقتا طويلا في تحضيرها كما أنها تحتوى علي الكثير من العناصر والقيم الغذائية التي يحتاجها الجسم ومن أهم العناصر ذات القيمة الغذائية التي تدخل في تكوينها هي اللحوم التي يصنع بها ولكن على الرغم من فوائده فهو قد يصبح مضرا للغاية إذا تم تناوله بكثرة بسبب احتوائه علي الكثير من الدهون التي قد تسبب أمراض شديدة في المستقبل مثل السمنة أو السرطان ومن المفضل تناوله مرة واحدة كل ثلاث أسابيع ويفضل أيضا أن يتم صنعه في البيت وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة صنعة بالإضافة إلى طريقة صنع البرجر النباتي . طريقة عمل البرجر النباتي المكونات كوبين من الرز المطبوخ.

فاصوليا سوداء .

بقسماط .

بذر كتان مطحون.

زبدة اللوز.

نصف كوب جزر مبشور.

بصل مقطع.

بقدونس.

معلقة شطه.

4 ملاعق ببريكا.

خل تفاح.

ملح.

عصير 4 ليمون.

زيت عباد الشمس. طريقة التحضير نضع جميع المكونات في مضرب الطعام ونتأكد من خلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حيث نضع الأزر ثم الفاصوليا السوداء وبعدها البصل والبقدونس و جميع البهارات وثم الجزر والبقسماط وبذر الكتان وقليل من الماء مقدار ربع كوب .

بعد الانتهاء من خلط الخليط وصنع عجينة منه وتقسيمها إلي كرات صغيرة مسطحة نضعها في الثلاجة لمدة ساعة .

بعد إخراجها من الثلاجة نضعها في الشواية أو نقليها في الزيت إلى أن تنضج من الجهتين . طريقة تحضير برجر اللحمة المكونات لحم طازج ويفضل أن تحتوى علي نسبة عالية من الدهون.

بودرة بصل .

فلفل اسود.

ملح.

زيت أو زبدة. طريقة التحضير نضع جميع البهارات فوق اللحم ماعدا الملح لأنه يقلل من لذة طعم البرجر ثم نخلط البهارات مع اللحمة ولكن لا نكثر في الخلط بقدر الإمكان .

نضغ قطع البرجر في الزيت على درجة حرارة متوسطة وقلب حتى تستوى من الطرفين . طريقة عمل البرجر النباتي المكوناتطريقة التحضيرطريقة تحضير برجر اللحمة المكوناتطريقة التحضير ملاحظة : نضيف الملح قبل وضع البرجر في الزيت . السعرات الحرارية في برجر اللحمة السعرات الحرارية في برجر اللحمة يحتوى البرجر متوسط الحجم على 245 سعرة حرارية تقريبا ولكن ذلك يختلف من برجر إلي الثاني . حساب قيمة التمويل من مصرف الراجحي وكيفية فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين

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