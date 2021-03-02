تجهيزات رمضان 2021 حيل بسيطة للتغلب على تعب الطبخ في الشهر الفضيل

تجهيزات رمضان 2021 , متبقي القليل من الأيام على حلول الشهر المبارك ولذلك تبدأ السيدات بعمل تجهيزات واستعدادات قبل أن يهل رمضان، لكي يقضون الشهر المبارك في الصلاة والصوم والعبادة ولذلك نقدم لكي سيدتي أفكار تساعدك في تجهيزات رمضان.

تجهيزات رمضان 2021

يوجد العديد من التجهيزات التي يمكنك تجهيزها لشهر رمضان وتكون مثل الاتي:-

أولًا يمكنك شراء الجزر وبشره وحفظه في الثلاجة لأنه يستخدم لجميع انواع السلطات وبالتالي لا يكون غنى عنه.

يمكنك أيضًا شراء البسلة وتفريضها وحفظها بأكياس داخل الفريزر ويمكنك تقطيع الجزر المكعبات ووضعه مع البسلة وحفظه بالفريزر.

يحتاج الثوم لوقت في تقشيره وفرمه ولذلك يمكنك شراء كمية كبيرة من الثوم وفرمها بداخل الكبة وحفظه والاحتفاظ بالثوم لأطول وقت يمكنك وضع ملح وزيت للثوم وحفظه برطمان ويتم غلقه.

يمكنك شراء البندورة وغسلها وحفظها بالفريزر كما هي، أو يمكنك خلطها بالخلاط وسكبها وحفظها بأكياس بحيث تكون جاهزة للاستخدام.

يمكنك عمل تسبيكة الصلصة بالبصل وحفظها بأكياس في الفريزر وذلك عن طريق الاحتفاظ بكمية بكل كيس.

شراء الكزبرة والبقدونس والشبت و فرمهم وحفظهم بعلب مغلقة بحيث تكون جاهزة بأي وقت.

إن كنتي سيدتي من الأشخاص التي يحبون أنواع الجبن فعليك شراء كمية من الجبنة والتي تشمل جبن موتزاريلا وجبن شيدر وجبن رومي وحفظها بأكياس لتكون جاهزة بأي وقت.

تجهيزات المطبخ

تدوين ما ينقصك من مكونات: قبل أن يهل شهر رمضان يمكنك سيدتي تدوين جميع ما ينقصك من توابل وأيضًا من وبقوليات وأرز ومكرونة وطحين وغيرها من لوازم المطبخ التي لا نستغني عنها بحيث تكون متوفرة لديك في أي وقت.

في حالة كنتي سيدتي من السيدات التي يحبون عمل الفراخ المشوية وعمل البانيه، فيمكنك غسل الدجاج و تتبيله.

يمكنك سيدتي تدميس كمية كبيرة من الفول وحفظها بأكياس لتكون جاهزة عند السحور.

يمكنك سلق الكرنب وتقطيعه بحيث يكون جاهز للحشو، ويمكنك أيضا تجهيز خلطة محشي الكرنب وحفظها بالفريزر.

ويمكنك التتبيل من خلال الملح والفلفل والبصل والزبادي والخل وعصير الليمون والبهارات ويمكنك تتبيل الدجاج وحفظه بالفريزر لأطول فترة ويكون جاهز للشوي.

يمكنك تجهيز المخللات بمختلف أنواعها مثل مخلل اللفت ومخلل الليمون ومخلل الخيار ومخلل الجزر ومخلل الزيتون وغيرها من أنواع المخللات.

شراء البلح وتحميصه وبعد ذلك يتم تفصيص وحفظه لأطول فترة في برطمانات وهذه الخطوة تسهل عليكي في رمضان بحيث البلح يكون جاهز بأي وقت.

يمكنك سيدتي عمل كمية وفيرة من الشربات وحفظها وتكون جاهزة لعمل أي نوع من الحلويات.

شراء كمية من البصل وتقطيعها وتشويحها على النار بالزيت وحفظها في برطمان بحيث تكون جاهزة بأي وقت.

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