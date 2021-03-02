أسهل طريقة عمل الكيك الإسفنجية العادية والشوكولاتة والنتيجة ناجحة جدا

الكيك الإسفنجية العادية تتميز بمذاقها وطعمها الشهى وببساطة مكوناتها الموجودة داخل كل منزل، غير أنها تمد الجسم بالكثير من القيم الغذائية المختلفة من دهون وكوليسترول وبروتينات وسعرات حرارية ودهون مشبعة وكربوهيدرات، وهذه العناصر من أهم العناصر اللازمة لجعل الإنسان ذات صحة جيدة، بالإضافة إلى أن رائحة الكيك لها أيضا فائدة مهمة للجهاز الهضمي فهى تساعد في زيادة افرازات العصارات الهاضمة التي تحمي الإثنا عشر والمعدة، وبالتالي تزيد من نشاطهما للعمل على سهولة هضم الدهون والنشويات الموجودة داخل الكيك، وإليكم المكونات والطريقة.

مكونات الكيك الإسفنجية العادية:

الكيك الإسفنجية العادية تتميز ببساطة مكوناتها وسهولتها غير أنها متاحة فى كل منزل، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:

إحضار ثلاث بيضات.

إحضار كوب إلا ربع من الزبدة.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من الملح.

إحضار ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

إحضار كوبين من الدقيق.

إحضار ملعقة صغيرة من الفانيليا.

إحضار كوب وربع من الحليب.

إحضار ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

إحضار كوب ونصف من السكر.

طريقة تجهيز الكيك الإسفنجية العادية:

لكي نقوم بتجهيزها يجب علينا إتباع هذه الخطوات:

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه البيكنج صودا مع الدقيق مع الملح مع البكينج باودر، ونقوم بتقليبهم جيدا لحين تجانسهم مع بعضهم البعض.

نقوم بإحضار إناء آخر ونضع البيض مع الفانيليا مع السكر، ونقلبهم ويفضل بإستخدام المضرب الكهربائي لحين الحصول على خليط ناعم كريمى.

نقوم بوضع الزبدة مع الإستمرار فى تشغيل المضرب.

نقوم بوضع خليط الدقيق حبة بحبة بالتبادل مع الحليب، لحين الحصول على عجينة الكيك المناسبة.

نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بقليل من الزبدة ورشها بقليل من الدقيق، لكى لا تلتصق الكيك في الصينية.

نقوم بوضع الخليط في الصينية ثم نضعها في الفرن، ونترك الخليط في الفرن لمدة نصف ساعة أو أكثر بقليل.

نقوم بإطفاء الفرن ونترك الكيك لمدة عشر دقائق في الفرن، مع مراعاة عدم فتح الفرن للحفاط على ارتفاع الكيك.

نقوم بإخراج الكيك ونقطعها، ونضعها فى طبق التقديم ونتناولها.

إحضار عدد 1 ونصف كوب من الدقيق الأبيض.

إحضار عدد 1 كوب من الزبده السايحة.

إحضار عدد 1 كوب من اللبن.

إحضار عدد 1 كوب من السكر الناعم.

إحضار عدد 4 بيضة.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

إحضار عدد 3 ملعقه كبيره من الكاكاو الخام أو الشوكولاته الخام.

إحضار عدد 3 ملعقه كبيره من الزبده.

إحضار عدد 1 كوب إلا ربع من السكر البودرة.

إحضار عدد 3 ملعقه كبيره من الشوكولاتة الخام أو الكاكاو الخام.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من اللبن.

نقوم بإحضار إناء غويط ونضع به السكر مع الزبدة ونقلبهم جيدا حتى يصبح الخليك كريمي. نقوم بإضافة البيض والفانيليا مع التقليب المستمر ونضع أيضا اللبن. الآن نضع باقي مكونات الكيكة بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب حتى تحصلي على خليط الكيك. نقوم بإحضار صينية الكيك ونقوم بدهنها بالزبدة مع رشة دقيق قليلة ثم نضع بها خليك الكيك وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. نقوم الان بتحضير خليط التزيين عن طريق خلط جميع المكونات جيدا حتى الحصول على قوام متماسك ثم نسكبها على الكيك بعد أن تبرد تماما ثم ندخلها الثلاجة ونقديمها الان.

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طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بالشوكولاته:مكونات تزيين الكيك بالشوكولاتة:طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة: