كريم صيني جبار لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة بطريقة مذهلة

زادت الإعلانات مؤخراً التي تروج للمستحضرات التجميلية المسئولة عن تفتيح البشرة، ولكن كلنا على علم أن هدف الإعلانات هي الترويج للمنتج دون الالتفات إلى الأضرار التي قد يسببها استخدام تلك المستحضرات، فأغلب مستحضرات تفتيح البشرة تعتمد في تصنيعها على مواد كيميائية وهذا قد يسبب مشاكل كثيرة للبشرة على المدى الطويل، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم بمكونات طبيعية يعمل على تفتيح البشرة

بجانب كل الفوائد الصحية للعسل الأبيض فإنه أيضا يدخل في علاج مشاكل البشرة ويعمل ذلك الكريم على التخلص من المناطق الغامقة وتوحيد لون البشرة.

ربع كأس من مطحون اللوز.

ربع كأس من العسل الأبيض.

ربع كأس لبن.

ملعقتان كركم.

ملعقة عصر لمون.

نقوم بإحضار إناء، ونقوم بمزج العسل واللبن مع بعض.

نقوم بوضع مطحون اللوز والكركم وعصير الليمون إلى المزيج السابق.

نقوم بالتقليب جيدا حتى نحصل على قوام ثقيل.

نقوم بوضع الخليط في علبة ونتركه بالمبرد نصف يوم.

يمكن وضعه قبل الذهاب للنوم ونتركه حتى الصبح ثم نقوم بشطف الوجه بالماء .

كريم الكركم

الكركم يتميز بسرعة فاعليته في تفتيح البشرة فهو معروف باستخدامه بالعديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة

ملعقتان من الدقيق الأبيض.

ملعقتان لبن.

نصف ملعقة كركم.

ملعقة عصير ليمون.

ثلاث ملاعق نشا.

نقوم بخلط كلا من الكركم والنشا والدقيق الأبيض معا في إناء.

نقوم بوضع اللبن وعصير الليمون ثم نقوم بالتقليب جيدا حتى نصل إلى القوام الكريمي.

يتم استعماله بفرد المزيج على الوجه وتركه لمدة ساعة ثم نقوم بالغسل بالماء البارد.

طريقة العمل

وينصح في النهاية بتكرار استعمال تلك الوصفات بصفة مستمرة للوصول إلى النتيجة المرغوبة.