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جمانة الصباغ الثلاثاء,02 آذار (مارس) 2021 - 20:00
يصادف اليوم الثاني من مارس، اليوم العالمي لسرطان القولون، أحد امراض السرطان التي زادت نسبة الاصابة بها في الآونة الاخيرة.
ويرتبط سرطان القولون مع سرطان المستقيم في مسمى واحد هو سرطان القولون والمستقيم المعروف أيضاً بسرطان الامعاء، وينشئ هذا السرطان في أجزاء من الامعاء الغليظة نتيجة نمو غير طبيعي للخلايا التي تهاجم هذه الامعاء ولديها قدرة كبيرة على الانتشار لأجزاء أخرى من الجسم.
معظم حالات سرطان القولون والمستقيم تحصل بسبب عوامل لها علاقة بنمط الحياة والتقدم بالسن، مع وجود حالات قليلة بسبب عوامل وراثية غير معروفة.
ومن عوامل الخطورة المسببة لهذا المرض:
- النظام الغذائي غير الصحي والمعتمد بشكل كبير على اللحوم الحمراء.
- السمنة.
- التدخين.
- قلة النشاط البدني.
وكغيره من انواع السرطانات، يمكن محاربة سرطان القولون من خلال التركيز على بعض الاطعمة الصحية التي نستعرضها سوياً في موضوعنا اليوم.
أطعمة تقي من سرطان القولون
لا شك في ان اتباع نظام غذائي صحي يساعد في تعزيز الصحة بشكل عام، والوقاية من معظم الامراض خاصة السرطانية منها.
وتساعد الاطعمة التالية في الوقاية من سرطان القولون:
- نبات الثوم والبصل: ويحتوي على العديد من المركبات مثل الكبريت والأرجينين، إضافة إلى السكريات قليلة السوائل، والفلافونيد والسيلينيوم. وبحسب الدراسات، فإن تناول الثوم والبصل سواء كان نيئاً او مطبوجاً، يقي المعدة والقولون والمستقيم والرئة من خطر الاصابة بالسرطان.
- الطماطم: من العناصر الغذائية الغنية بمركب الليكوبين ومضادات الاكسدة، التي تحارب جذور السرطان الحرة من اتلاف خلايا الجسم، وتقي المعدة من الاصابة بسرطان القولون.
- الزنجبيل: نبات غني بمضادات الاكسدة التي تعد العامل الابرز في محاربة السرطانات على انواعها خصوصاً سرطان القولون.
- السبانخ: من الخضار الورقية الغنية بالفوائد الصحية نظراً لمحتواها العالي من مضادات الاكسدة والمركبات المضادة لسرطان القولون مثل الكروتينات، وفيتامين أ، وحمض الفوليك، والحديد اضافة الى الالياف.
- الرمان: فاكهة لذيذة الطعم ومفيدة للقواية من خطر الاصابة بالسرطان، ويحتوي الرمان على العديد من المركبات المهمة مثل الفينولات والفلافونويد وأيضاً مركب الأنثوسيانين والتانينات.
- التوت: من الفواكه الغنية بمواد مضادة للأكسدة والسرطان، مثل فيتامينات سي وك وعناصر أخرى كالالياف والمنغنيز.
أطعمة ممنوعة على مرضى السرطان
من ناحية أخرى، ينصح مرضى السرطان بتجنب بعض الأطعمة التي يمكن ان تزيد من حدة مضاعفات السرطان وتأخير علاجه او منعه.
ومن الأطعمة الممنوعة على مرضى السرطان:
- اللحوم المقلية والمشوية على درجة حرارة عالية، كونها تنتج مواداً مسرطنة غير متجانسة.
- الأطعمة المصنعة مثل النقانق اللانشون، واللحم المقدد التي يدخل في تصنيعها العديد من المواد الكيميائية والحافظة المضرة بالصحة.
- الأطعمة المعلبة والمحفوظة مثل المربت، والمخللات، لاحتوائها على النتريت وهي مواد مسرطنة.
- عدم تناول أي فيتامينات ومكملات غذائية إلا تحت إشراف الطبيب كونها تبطل عمل العلاج الكيميائي.
- الاقلاع عن التدخين وتجنب شرب الكافيين والمواد الكحولية وغيرها من المشروبات الضارة.
- عدم تناول السكر والملح والمواد والأطعمة التي تحتوي على نسبة زيوت عالية.
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