اهم 6 نصائح للتعامل مع سلالات كوفيد 19 الجديدة، قد لا تختلف عن النصائح المتبعة مسبقاً للوقاية من فيروس كورونا الأول، إلا أن التشديد على أهمية الوقاية هو العنصر الأهم، خاصة في ظل عدم اتفاق الآراء الطبية حول فعالية اللقاحات المكتشفة في علاج السلالات الجديدة من كورونا.

وعن النصائح المهمة، نتعرف عليها في التالي:

اهم 6 نصائح للتعامل مع سلالات كوفيد 19 الجديدة:

وفق عدد من وكالات الأنباء العالمية فإن سلالات كورونا الجديدة باتت بالانتشار في عدد من دول أوروبا وأمريكا وأفريقيا، فيما سجلت بعض الدول العربية عدداً من الإصابات بها.

ومن منطلق ذلك جمع تقرير " نيويورك تايمز" مجموعة من النصائح من قبل أطباء ومختصين في مجال الفيروسات للوقاية من سلالات كوفيد 19 الجديدة، دوت الخليج كالتالي:

ينصح بارتداء كمامات من طبقتين أو 3 طبقات، أو ارتداء كمامة إضافية، وذلك للوقاية الكاملة. و من المهم اختيار نوعيات جيدة من الكمامات الطبية أو القماشية ذات الطبقات المتعددة، مع ضرورة غسلها باستمرار أو تغييرها. الالتزام بعدم الخروج من المنزل ، واقتصار الأمر على العائلة القريبة، وتجنب الزيارات للأصدقاء والأقرباء. الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات في أي مكان، وتجنب الازدحام، والحفاظ على مسافة الأمان في كل مكان. كما نصح المختصون بتقليل الخروج لأماكن التسوق، و الخروج لمرات أقل و التبضع لأوقات أطول. النظافة الدائمة وغسل اليدين باستمرار بالماء و الصابون، أو تعقيمهما باستخدام المطهرات الطبية دوماً في حال عدم توفر الماء. تجنب لمس الوجه والأنف والفم قدر الإمكان، لتفادي انتقال الفيروسات إلى الجسم أو نقل العدوى للآخرين. وآخر نصيحة وهي الأهم، ضرورة الحصول على اللقاح فهو الطريقة الوحيدة لتقليل المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحتى الحصول على اللقاح يجب الالتزام بالتعليمات السابقة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.