خلطه فرعونيه سريه للتخلص من شيب الشعر نهائيا وللابد ولن يعود شعرك ابيض بعد اليوم

وصفة طبيعية للتخلص من شيب الشعر نقدم لكل متابعين صفحتنا الكرام أفضل الوصفات الطبيعية الغنية بكثير من الفوائد والعناصر الهامة جداً التي تخلصك من شيب الشعر نهائياً، فهي تحتوي على عناصر تعمل على تحفيز صبغة الميلانين بالشعر وتستطيع البصيلة بعد ذلك استعادة اللون الطبيعي لشعرها ولكن لابد من الاستخدام بانتظام حتى تحصلين على النتائج المرجوة، وقد أتينا لكم اليوم بأفضل المواد والوصفات التي سوف تقضي على الشعر الابيض إلى الأبد.

الشعر الابيض مشكلة كبيرة تواجها بعض من السيدات في سن مبكر وهذا يؤثر على حالتهم النفسية بشكل سلبي ويجعلهم يبحثون كثير عن استخدام الصبغات بهدف تغطيته ومن أهم الوصفات التي يمكن أن يتم استخدامها للقضاء على الشيب الآتي:

تعتبر واحدة من الوصفات العجيبة بما تحتوي عليه من عناصر طبيعية مهمة لفروة الرأس والشعر وتقضي على الشعر الأبيض بسرعة كبيرة، فنحن نعلم جيداً قدرة الشاي الأسود على استعادة اللون الطبيعي للشعر ويتم استخدامه كما يلي:

1 ملعقة كبيرة أوراق الكرز.

1 ملعقة كبيرة شاي أسود.

ضعي قدر على النار وضيفي له قليل من الماء والشاي الأسود وتركيهم حتى الغليان يرفع بعد ذلك ويترك جانباً ليبرد.

بعدها يتم وضع أوراق الكرز ويعود القدر مرة أخرى على النار وتركي المكونات تغلي بعضها.

ارفعي القدر من على النار وتركيه حتى أن يصبح بارد ثم يتم تصفيته وباستخدام السائل ابدئي في وضعه على فروة الرأس والشعر وتركيه لحوالي 30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت قومي بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت بطريقة جيدة حتى تتخلصين من الخليط.

لكي تحصلين على نتائج فعالة عليك بتكرار الاستخدام مرة واحدة في اليوم والاستمرار على ذلك حتى تحصلين على النتائج المطلوبة.