مكون واحد ضعيه لشعرك لتطويل الشعر بجنون للركب وتكثيفه وملئ الفراغات فى يوم واحد

وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر ، تعاني معظم الأمهات مع أطفالهم وتبحث كثيراً عن أفضل الحلول للتخلص من الشعر الخفيف، وهذا يجعلها تقوم بتجربة الكثير من المنتجات على فروة رأسهم ولكن معظمها لا يجدي نفعاً ويمكن أن يكون من أحد الأسباب التي تمنع نمو الشعر وتجعله يتساقط، ولكن اليوم حرصنا على أن نقدم إليكم مجموعة من أهم الوصفات الطبيعية التي تجعلك تحصلين على شعر طويل وكثيف لطفلك بدون أي إجهاد.

هناك الكثير من الوصفات والمكونات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مفيدة جداً لفروة الرأس والشعر وجميعها مضمونة وآمنة على فروة رأس طفلك تتمثل فيما يلي:

يعد زيت اللوز من أبرز الزيوت الطبيعية المعتمد عليها في علاج تجاعيد الشعر وتساعد على منع التساقط وتحفيز بصيلات الشعر على أن تنمو سريعاً، كما من الممكن أن تقومين بعمل حمام زيت لشعر طفلك مرة واحدة في خلال الأسبوع عن طريق تدفئة القليل من زيت اللوز وتدليك فروة الرأس والشعر من الجذور تى الأطراف به وتركه 4 ساعات أو يمكن أن تقومي بتنفيذه قبل النوم وغسيل الشعر في اليوم التالي:

يعرف زيت الخروع بخصائصه الفعالة منذ الأذل ويكون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تساعد على إطالة وتكثيف الشعر بسرعة كبيرة ولكن يلزم منك الالتزام باستعماله مرة كل يوم أو يوم بعد يوم، فهو أيضاً ستقومين بتدفئة مقدار منه يكون مناسب لطول وكثافة شعر الطفل، وابدئي في تدليك الرأس والشعر به ويكون من الأحسن إذا استخدمتِ تلك الطريقة قبل النوم وقومتي في الصباح بغسيل شعر الطفال في صباح اليوم التالي بالماء الفاتر والشامبو المناسب لفروة رأس، وعليكِ بالتكرار حتى تحصلين على نتائج ويمكن دمج زيت الخروع مع عدة زيوت متنوعة مثل زيت الزيتون واللوز وجوز الهند والجوجوبا والأفوكادو وغيرها من الزيوت الأساسية للشعر.