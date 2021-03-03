دراسة: الكربوهيدرات غير الصحية وعلاقتها بالنوبات القلبية

الكربوهيدرات أحد أهم عناصر التغذية والأنظمة الغذائية، والكربوهيدرات الصحية نوعان، كربوهيدرات بسيطة مثل العسل و السكر، وكربوهيدرات معقدة مثل الخبز والحبوب، وهي تلعب دوراً أساسياً للجسم فهي مصدر الطاقة الأول وعنصر مهم لصحة الدماغ ووظائفه، إلا أن هنالك نوع آخر للكربوهيدرات وهو النوع غير الصحي، أو ما يسمى بالكربوهيدرات السيئة أو الرديئة، وفي الدراسة التالية توضيح لخطورة تلك الكربوهيدرات..

أضرار الكربوهيدرات السيئة:

جاء في دراسة طبية التي نشرت في مجلة New England Journal of Medicine التي تصدرها جمعية أطباء ماساشوستس الأمريكية بالتعاون مع معهد أبحاث صحة السكان (PHRI) بجامعة ماكماستر بكندا أن فريق البحث استخدم استبيانات غذائية لقياس المدخل الغذائي طويل المدى للمشاركين وتقدير مؤشر نسبة السكر في الدم (ترتيب الطعام بناءً على تأثيرها على مستويات السكر في الدم) والحمل الجلايسيمي (عدد الكربوهيدرات في الطعام مضروبًا في مؤشر نسبة السكر في الدم) من الحميات.

وتم تسجيل 8780 حالة وفاة و8252 حالة قلبية وعائية رئيسية بين المشاركين خلال فترة المتابعة.

نتيجة الدراسة:

قال المؤلف الأول للدراسة ديفيد جينكينز، أستاذ علوم التغذية والطب في الجامعة: " تؤكد هذه الدراسة أن استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات ذات الجودة الرديئة يمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم، و مخاطرها تتعدى الإصابة بالسمنة، وبل وتصل إلى الدماغ و القلب وتهدد الحياة، مما يؤكد أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات رديئة الجودة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت.

أنواع الكربوهيدرات السيئة:

المشروبات السكرية.

عصائر الفاكهة.

الخبز الأبيض.

المعجنات والكيك.

الآيس كريم.

الحلوى والسكريات.

الشوكولاتة.

البطاطس المقلية ورقائق البطاطس .

حبوب الإفطار.

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