الفتة المصرية بالخل والثوم أسهل طريقة لعمل الفتة المصرية، حيث تعتبر الفتة بالخل والثوم من أكثر الأكلات المصرية شعبية ليس فقط في مصر ولكن داخل الوطن العربي بأكمله، كما تعتبر طبق رئيسي على مائدة المصريين، وخاصة فى مختلف المناسبات والعزومات، وفي عيد الأضحى، وترجع شهرة الفتة إلي طعمها اللذيذ الذي ليس له مثل، ولها العديد من الفوائد حيث تعتبر لوحدها وجبة غذائية متكاملة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالنشويات والكربوهيدرات، كما تميز بسهولة تحضيرها، كما أنها لا تحتاج للكثير من الوقت والمجهود، واليوم سوف نقوم بعرض مقادير الفتة وطريقة تحضيرها، بكل تكاتها وأسرارها. الفتة المصرية بالخل والثوم الفتة المصرية بالخل والثوم أولا المقادير : كوب ونصف من الأرز المغسول

خبز ناشف قطع صغيرة

أربع ملاعق كبيرة من الثوم المفروم

كوبين من صلصة طماطم

زبدة فلاحي لتحضير الأرز ولتحمير الثوم

كوب من شوربة اللحمة

نصف كوب من الخل

لحمة حسب الرغبة

لسلق اللحم بصلة متوسطة

توابل مثل الحبهان والمستكة وورق اللورا وملح وفلفل أسود، تعرفي أيضا على أفضل الطرق لعمل الجمبري لعشاق الجمبري أسهل طرق لتحضير الجمبري ثانيا طريقة عمل الفتة أولا عليك سلق اللحمة وذلك بعد تقطيعها فى الماء المغلي وضعي معها الحبهان وورق اللورا والمستكة والبصلة المتوسطة، ونترك اللحمة على النار حتى تنضج اللحمة تمام.

ثم بعد ذلك عليك تحضير الأرز وهذا بوضع قطعة زبد فى وعاء ثم ضيف الأرز مع كمية الشوربة المناسبة مع كمية الأرز واتركيه حتى الغليان ثم وطي النار واتركيه حتى تمام النضج.

ثم حضري الخبز بتحميصه وتقطيعه لقطع صغيرة داخل إناء عميق.

ثم قومي بتجهيز الصلصة للفتة وذلك بوضع الزبد ثم إضافة الثوم المفروم وتحميره حتى يصبح لونه ذهبي وبعدها ضيفي الخل، واتركيهما حتى يغلو معًا ثم بعد ذلك ضيفي عصير الطماطم واتركيها حتى تتسبك وتثقل وقومي بإضافة الملح والفلفل الأسود ثم إضافة مغرفة من شوربة اللحمة حتى تغلى مع الصلصة وارفعيها من النار واتركيها جانبًا.

قومي بوضع الخبز المقطع داخل الصينية وقومي بتقليبه مع القليل من الصلصة ثم ضيفي شوربة اللحم حتى يقوم الخبز بشربها وتعمل على تطريته، ثم ضعي الأرز بعد النضج وافرديه ثم ضعي القليل من الفلفل الأسود فوقه، وبعد ذلك ضعي باقي الصلصة على وجه الصينية، ثم قومي بوضع قطع اللحم فوق صينية الفتة وقدميها مع الشوربة فقط. كم باقي علي رمضان العد التنازلي ثانيا طريقة عمل الفتة الوسوم

الفتة المصرية بالخل والثوم أسهل طريقة لعمل الفتة المصرية، حيث تعتبر الفتة بالخل والثوم من أكثر الأكلات المصرية شعبية ليس فقط في مصر ولكن داخل الوطن العربي بأكمله، كما تعتبر طبق رئيسي على مائدة المصريين، وخاصة فى مختلف المناسبات والعزومات، وفي عيد الأضحى، وترجع شهرة الفتة إلي طعمها اللذيذ الذي ليس له مثل، ولها العديد من الفوائد حيث تعتبر لوحدها وجبة غذائية متكاملة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالنشويات والكربوهيدرات، كما تميز بسهولة تحضيرها، كما أنها لا تحتاج للكثير من الوقت والمجهود، واليوم سوف نقوم بعرض مقادير الفتة وطريقة تحضيرها، بكل تكاتها وأسرارها. الفتة المصرية بالخل والثوم الفتة المصرية بالخل والثوم أولا المقادير : كوب ونصف من الأرز المغسول

خبز ناشف قطع صغيرة

أربع ملاعق كبيرة من الثوم المفروم

كوبين من صلصة طماطم

زبدة فلاحي لتحضير الأرز ولتحمير الثوم

كوب من شوربة اللحمة

نصف كوب من الخل

لحمة حسب الرغبة

لسلق اللحم بصلة متوسطة

توابل مثل الحبهان والمستكة وورق اللورا وملح وفلفل أسود، تعرفي أيضا على أفضل الطرق لعمل الجمبري لعشاق الجمبري أسهل طرق لتحضير الجمبري ثانيا طريقة عمل الفتة أولا عليك سلق اللحمة وذلك بعد تقطيعها فى الماء المغلي وضعي معها الحبهان وورق اللورا والمستكة والبصلة المتوسطة، ونترك اللحمة على النار حتى تنضج اللحمة تمام.

ثم بعد ذلك عليك تحضير الأرز وهذا بوضع قطعة زبد فى وعاء ثم ضيف الأرز مع كمية الشوربة المناسبة مع كمية الأرز واتركيه حتى الغليان ثم وطي النار واتركيه حتى تمام النضج.

ثم حضري الخبز بتحميصه وتقطيعه لقطع صغيرة داخل إناء عميق.

ثم قومي بتجهيز الصلصة للفتة وذلك بوضع الزبد ثم إضافة الثوم المفروم وتحميره حتى يصبح لونه ذهبي وبعدها ضيفي الخل، واتركيهما حتى يغلو معًا ثم بعد ذلك ضيفي عصير الطماطم واتركيها حتى تتسبك وتثقل وقومي بإضافة الملح والفلفل الأسود ثم إضافة مغرفة من شوربة اللحمة حتى تغلى مع الصلصة وارفعيها من النار واتركيها جانبًا.

قومي بوضع الخبز المقطع داخل الصينية وقومي بتقليبه مع القليل من الصلصة ثم ضيفي شوربة اللحم حتى يقوم الخبز بشربها وتعمل على تطريته، ثم ضعي الأرز بعد النضج وافرديه ثم ضعي القليل من الفلفل الأسود فوقه، وبعد ذلك ضعي باقي الصلصة على وجه الصينية، ثم قومي بوضع قطع اللحم فوق صينية الفتة وقدميها مع الشوربة فقط. كم باقي علي رمضان العد التنازلي ثانيا طريقة عمل الفتة

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