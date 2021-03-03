وصفة معجزة طبيعية تخلصك من سواد العانة والبشرة والمناطق الحساسة

وصفة معجزة طبيعي تخلصك من سواد العانة والبشرة نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث البقع السوداء على الوجه والجسم من أشهر المشاكل الشائعة بين النساء والتي قد تظهر نتيجة العديد من العوامل والتي من أبرزها التعرض المفرط لأشعة الشمس، عدم التوازن الهرموني، الحمل، بعض الأدوية، ونقص عده فيتامينات، قلة النوم، والكثير من التوتر، وبالطبع كثرة تواجدها في البشرة يؤثر على الحالة النفسية للمصاب بها بشكل كبير لأنها تجعل البشرة تبدو شاحبة وغير نضرة، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعالية كبيرة في القضاء على هذه البقع السوداء بسهولة ودون وجود آثار جانبية.

وصفة معجزة طبيعية تخلصك من سواد العانة والبشرة

عصير الليمون، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يمكن أن يخفف من البقع الداكنة على الوجه، يتم استخدامه عن طريق وضع بعض من عصير الليمون الطازج على قطعة من القطن وفركها مباشرة على المنطقة المصابة، وتركه حتى يجف ثم يغسل الوجه بالماء العادي، وينصح بعد التعرض لأشعة الشمس عقب تطبيق هذه الوصفة، وفي حالة ما إذا كانت البشرة حساسة ينصح بتخفيف الليمون بالماء.

البطاطس للتخلص من إسمرار المناطق الداكنة

تقطيع شرائح من البطاطس ووضعها مباشرة على البقع السوداء وتركها لبضع الدقائق، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، كما يمكن خلط ملعقة صغيرة من العسل مع البطاطس المبشورة ووضع هذا القناع على الوجه وتركه لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك يتم شطفه بالماء الفاتر، فالبطاطس من المواد الطبيعية المعروفة بقدرتها على التفتيح.

الصبار لتفتيح البشرة والأماكن الحساسة

يتمتع الصبار بالعديد من الخصائص العلاجية والطبيعية التي تساعد في التخلص من البقع السوداء، يتم استخدامه عن طريق استخراج هلام الصبار ووضعه مباشرة على البقع الداكنة والبقع السوداء مع التدليك بلطف لبضع الدقائق، ترك هذا الهلام على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر، مع تكرار هذا العلاج مرة واحدة أو مرتين يوميًا لعده أسابيع.