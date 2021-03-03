طريقة عمل الهريسة بوصفة لا يمكن مقاومتها ومقادير علي قد الإيد

الهريسة السورية من أشهى الحلويات الشرقية التي يمكنك تقديمها بسهولة، لذا يرجى فهم مكوناتها وطرق تحضيرها، يمكنك اليوم تحضير الهريسة السورية الرائعة بنكهات مختلفة ولذيذة من خلال وصفات فريدة من نوعها، لذا يرجى متابعتنا. طريقة تحضير الهريسة السورية طريقة تحضير الهريسة السورية المقادير كوبان من السميد.

كوب سكر.

كوب واحد من اللبن البودرة.

ملعقة بيكنج بودر.

فستق مطحون.

كوب جوز هند

كوب زيت نباتي.

كوب ماء بارد. طريقة عمل الهريسة السورية

اخلطي المواد الجافة.

أضف الزيت والماء ومسحوق البيكنج بودر إليها، ثم اخلط المكونات جيدًا.

نحصل على صينية ونفرشها بالزبدة، ونضع المهروس فيها ونوزعها.

يرش الفستق ويوضع جانباً لمدة 3 ساعات.

نضع الصينية في الفرن على حرارة عالية لمدة نصف ساعة على الأقل.

نضع الشربات عليها ونقطعها . طريقة عمل الهريسة الحلبية طريقة عمل الهريسة السوريةطريقة عمل الهريسة الحلبية المكونات كوبان من السميد.

كوبان من السميد. ٢٥٠جرام زبدة.

١/٢كوب شربات.

١/٤ كوب من السكر.

حيتان من المستكة.

رشة من الملح.

البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة لبن البودرة.

١/٢ كوب ماء المغلي.

2 ملعقة ماء الزهر.

الفستق الحلبي.

كوب ونصف شربات. طريقة لتحضير الهريسة الحلبية

يخلط السميد مع السمن ويضاف إليه البيكنج بودر.

نسكب الحليب المجفف وماء الزهرة والماء المغلي فيه ونقلب المكونات حتى تمتزج تمامًا.

نضيف الفستق إليها ونحرك ونترك العجينة لمدة ساعتين على الأقل.

نحضر صينية ونضعها فيها بعد دهنها بالزبدة ونضعها في فرن متوسط ​​الحرارة لمدة ١/٢ ساعة على الأقل حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

تسقى بالشربات طريقة عمل الهريسة المصرية طريقة لتحضير الهريسة الحلبيةطريقة عمل الهريسة المصرية المقادير كوبان سميد.

كوب اللبن.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب زيت الذرة.

كوب السكر. مقادير الشربات كوب الماء.

كوبان من السكر.

2 ملعقة ماء الزهر.

2 ملعقة عصير الليمون. طريقة عمل الهريسة المصرية

يخلط السميد مع الحليب وأيضا مع السكر وجوز الهند.

أضف الزيت والماء والبيكنج بودر.

قلب حتى تمتزج تمامًا.

ضعي المكونات في الصينية ورشي الفستق.

ضعي الصينية جانباً لبعض الوقت حتى تتخمر

ثم ضعيها في فرن متوسط ​​النار حتى تنضج تمامًا، اسقيها بالقطر. عروض بنده الأسبوعية تصل ل 70% panda.com طريقة عمل الهريسة المصرية الوسوم

الهريسة السورية من أشهى الحلويات الشرقية التي يمكنك تقديمها بسهولة، لذا يرجى فهم مكوناتها وطرق تحضيرها، يمكنك اليوم تحضير الهريسة السورية الرائعة بنكهات مختلفة ولذيذة من خلال وصفات فريدة من نوعها، لذا يرجى متابعتنا. طريقة تحضير الهريسة السورية طريقة تحضير الهريسة السورية المقادير كوبان من السميد.

كوب سكر.

كوب واحد من اللبن البودرة.

ملعقة بيكنج بودر.

فستق مطحون.

كوب جوز هند

كوب زيت نباتي.

كوب ماء بارد. طريقة عمل الهريسة السورية

اخلطي المواد الجافة.

أضف الزيت والماء ومسحوق البيكنج بودر إليها، ثم اخلط المكونات جيدًا.

نحصل على صينية ونفرشها بالزبدة، ونضع المهروس فيها ونوزعها.

يرش الفستق ويوضع جانباً لمدة 3 ساعات.

نضع الصينية في الفرن على حرارة عالية لمدة نصف ساعة على الأقل.

نضع الشربات عليها ونقطعها . طريقة عمل الهريسة الحلبية طريقة عمل الهريسة السوريةطريقة عمل الهريسة الحلبية المكونات كوبان من السميد.

كوبان من السميد. ٢٥٠جرام زبدة.

١/٢كوب شربات.

١/٤ كوب من السكر.

حيتان من المستكة.

رشة من الملح.

البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة لبن البودرة.

١/٢ كوب ماء المغلي.

2 ملعقة ماء الزهر.

الفستق الحلبي.

كوب ونصف شربات. طريقة لتحضير الهريسة الحلبية

يخلط السميد مع السمن ويضاف إليه البيكنج بودر.

نسكب الحليب المجفف وماء الزهرة والماء المغلي فيه ونقلب المكونات حتى تمتزج تمامًا.

نضيف الفستق إليها ونحرك ونترك العجينة لمدة ساعتين على الأقل.

نحضر صينية ونضعها فيها بعد دهنها بالزبدة ونضعها في فرن متوسط ​​الحرارة لمدة ١/٢ ساعة على الأقل حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

تسقى بالشربات طريقة عمل الهريسة المصرية طريقة لتحضير الهريسة الحلبيةطريقة عمل الهريسة المصرية المقادير كوبان سميد.

كوب اللبن.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب زيت الذرة.

كوب السكر. مقادير الشربات كوب الماء.

كوبان من السكر.

2 ملعقة ماء الزهر.

2 ملعقة عصير الليمون. طريقة عمل الهريسة المصرية

يخلط السميد مع الحليب وأيضا مع السكر وجوز الهند.

أضف الزيت والماء والبيكنج بودر.

قلب حتى تمتزج تمامًا.

ضعي المكونات في الصينية ورشي الفستق.

ضعي الصينية جانباً لبعض الوقت حتى تتخمر

ثم ضعيها في فرن متوسط ​​النار حتى تنضج تمامًا، اسقيها بالقطر. عروض بنده الأسبوعية تصل ل 70% panda.com طريقة عمل الهريسة المصرية

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