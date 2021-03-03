لو بتعاني من القشرة بفروة رأسك ضعي ملعقة الخل على الشعر وانسي القشرة نهائياً

وجود القشرة بالشعر من أكثر الأشياء التي تؤثر علي مظهر الشعر فهذا يزعج جميع الأشخاص الذين يعانون من وجود القشرة وخاصة إذا كانت توجد لدي السيدات، فأن جمال الشعر ونظافته وظهوره بمظهر جذاب يجعلها في قمة الفرحة والسعادة لأن الشعر بالنسبة لها زينة فهو الذي يوضح جمالها وأناقتها، فعند وجود القشرة بالشعر يجعلها دائما تشعر بالخجل ويؤدي هذا إلي عدم خروجها من المنزل.

وعندما توجد القشرة بكمية بسيطة أو قليلة بالشعر قد يكون القضاء عليها وإزالتها أمر في غاية السهولة وذلك من خلال استخدام الشامبو المضاد للقشرة، ولكن عندما توجد القشرة بكمية كثيرة بالشعر فأن التخلص منها غالبا يكون أمر صعب ففي هذه الحالة لا يصلح استخدام هذا الشامبو، ولكن يتم القضاء عليها عن طريق البحث عن الخلطات أو الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من القشرة بشكل نهائي وطبيعي من الرأس، وعادة يتم ظهور القشرة بالشعر بسبب عدة أمور ومنها؛ عدم الاهتمام بنظافة الشعر وهذا عند ترك الشعر لمدة أيام بدون غسيل.

علاج القشرة بالخل

وعند عدم وجود العناصر الغذائية اللازمة لصحة الإنسان والتي تؤثر علي الشعر ومنها الفيتامينات، والبشرة الجافة والدهنية ن أكثر أنواع البشرات التي يعاني منها معظم الناس والتي قد تصيب الإنسان بالقشرة، وكذلك عدم تمشيط الشعر باستمرار لأن التمشيط يعمل علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي يتم إفراز بعض من أنواع الزيوت الطبيعية والتي تحمي الشعر من وجود مشاكل كثيرة، وغالبا يكثر وجود القشرة في فصل الشتاء نتيجة الجو البارد، لذلك عند وجود القشرة لابد من التعرض لأشعة الشمس بكثرة وغسل الشعر بانتظام.

المكونات :

خل أبيض.

ماء.

نخلط كمية من الخل الأبيض وكمية من الماء في طبق ويتم مزجهم جيدا.

نضع هذا المزيج علي الشعر من الجذور وحتي إلي الأطراف.

نتركه علي الشعر لمدة ساعة أو ساعتين، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو المضاد للقشرة.

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طريقة علاج القشرة بالخل