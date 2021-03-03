سر مذهل في عجينة السمبوسة يجعلها هشه ولا تتشرب الزيت

تعتبر السمبوسة من أكثر المقبلات الشعبية والمرغوبة بين الجميع وخاصة في شهر رمضان، يوجد الكثير من حشوات السمبوسة لأنها محشوة بالجبن الأبيض وأيضا المفروم أو الخضار، تعرفي معي عزيزتي علي طريقة مبتكرة ومميزة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات ٢كوب دقيق.

كوب ماء.

ذرة ملح.

معلقة زيت أو زبدة. خطوات عمل السمبوسة نضع الماء في وعاء عميق أو قدر ونضيف الملح أو الزيت أو الزبدة.

توضع القدر على النار حتى تغلي، ثم نرفعها عن النار ونضيف الدقيق ونخلط جميع المكونات.

نترك العجينة جانباً حتى تبرد، ونعجنها جيداً حتى تصبح عجينة ملساء.

ونتركها ترتاح لمدة .

نرش القليل من الدقيق على السطح ويعجن بالعجان حتى نحصل على عجينة ناعمة.

يقطع العجين طولى.

نقوم بإعداد الحشوة المرغوبة سواء كانت جبن أو لحوم أو غيرها.

نحشو السمبوسة ونغلقها جيدًا.

ضعي الزيت النباتي في قدر على الموقد واتركيه يسخن واقلي السمبوسة المحشوة. حشوة السمبوسة بالجبنة خطوات عمل السمبوسةحشوة السمبوسة بالجبنة مكونات جبنة البارميزان المبشورة.

جبنة موتزاريلا.

جبنة القشقوان المبشورة.

جبنة مالحة. طريقة عمل الحشوة بالجبنة نخلط جميع أنواع الجبن معا.

نملأها بقطع السمبوسة ونغلقها بإحكام.

نقليها حتى تصبح ذهبية. حشوة السمبوسة بالخضار طريقة عمل الحشوة بالجبنةحشوة السمبوسة بالخضار مكونات بطاطا قطع.

زنجبيل مطحون.

فلفل حار.

بصلة مفرومة.

ثوم مهروس.

معلقة كارى.

٢معلقة كزبرة خضراء.

٢معلقة زيت.

ملح وفلفل اسود. طريقة عمل الحشوة نضع الزيت على النار حتى يسخن، ثم نضيف البطاطا المقطعة ونخلطها.

نضيف باقي الخضار.

نرش الملح والفلفل الأسود وأيضا البهارات ونترك الخليط حتى ينضج على نار متوسطة.

نملأ الخضار بالسمبوسة ونغلقها بإحكام.

نقليها حتى تتحول إلى اللون الذهبي. بعض النصائح لتحضير عجينة سمبوسة أكثر صحية اتبع بعض النصائح لعمل عجينة خفيفة وصحية، مثل:

يمكنك استبدال الدقيق الأبيض بالدقيق الأسود لأنه أخف وأكثر صحة.

ليس من الأفضل استخدام زيت القلي أكثر من مرة.

اقلي بعض السمبوسة على مناشف ورقية لامتصاص الزيت. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً طريقة عمل الحشوةبعض النصائح لتحضير عجينة سمبوسة أكثر صحية الوسوم

تعتبر السمبوسة من أكثر المقبلات الشعبية والمرغوبة بين الجميع وخاصة في شهر رمضان، يوجد الكثير من حشوات السمبوسة لأنها محشوة بالجبن الأبيض وأيضا المفروم أو الخضار، تعرفي معي عزيزتي علي طريقة مبتكرة ومميزة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات ٢كوب دقيق.

كوب ماء.

ذرة ملح.

معلقة زيت أو زبدة. خطوات عمل السمبوسة نضع الماء في وعاء عميق أو قدر ونضيف الملح أو الزيت أو الزبدة.

توضع القدر على النار حتى تغلي، ثم نرفعها عن النار ونضيف الدقيق ونخلط جميع المكونات.

نترك العجينة جانباً حتى تبرد، ونعجنها جيداً حتى تصبح عجينة ملساء.

ونتركها ترتاح لمدة .

نرش القليل من الدقيق على السطح ويعجن بالعجان حتى نحصل على عجينة ناعمة.

يقطع العجين طولى.

نقوم بإعداد الحشوة المرغوبة سواء كانت جبن أو لحوم أو غيرها.

نحشو السمبوسة ونغلقها جيدًا.

ضعي الزيت النباتي في قدر على الموقد واتركيه يسخن واقلي السمبوسة المحشوة. حشوة السمبوسة بالجبنة خطوات عمل السمبوسةحشوة السمبوسة بالجبنة مكونات جبنة البارميزان المبشورة.

جبنة موتزاريلا.

جبنة القشقوان المبشورة.

جبنة مالحة. طريقة عمل الحشوة بالجبنة نخلط جميع أنواع الجبن معا.

نملأها بقطع السمبوسة ونغلقها بإحكام.

نقليها حتى تصبح ذهبية. حشوة السمبوسة بالخضار طريقة عمل الحشوة بالجبنةحشوة السمبوسة بالخضار مكونات بطاطا قطع.

زنجبيل مطحون.

فلفل حار.

بصلة مفرومة.

ثوم مهروس.

معلقة كارى.

٢معلقة كزبرة خضراء.

٢معلقة زيت.

ملح وفلفل اسود. طريقة عمل الحشوة نضع الزيت على النار حتى يسخن، ثم نضيف البطاطا المقطعة ونخلطها.

نضيف باقي الخضار.

نرش الملح والفلفل الأسود وأيضا البهارات ونترك الخليط حتى ينضج على نار متوسطة.

نملأ الخضار بالسمبوسة ونغلقها بإحكام.

نقليها حتى تتحول إلى اللون الذهبي. بعض النصائح لتحضير عجينة سمبوسة أكثر صحية اتبع بعض النصائح لعمل عجينة خفيفة وصحية، مثل:

يمكنك استبدال الدقيق الأبيض بالدقيق الأسود لأنه أخف وأكثر صحة.

ليس من الأفضل استخدام زيت القلي أكثر من مرة.

اقلي بعض السمبوسة على مناشف ورقية لامتصاص الزيت. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً طريقة عمل الحشوةبعض النصائح لتحضير عجينة سمبوسة أكثر صحية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر مذهل في عجينة السمبوسة يجعلها هشه ولا تتشرب الزيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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