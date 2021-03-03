مقشر طبيعي بالكولاجين لتبييض الاماكن الحساسه وتقشير الجسم وازالة الجلد الميت وشد التجاعيد

مقشر طبيعي لتبييض وتقشير الجسم وازالة الجلد الميت ، دائماً تبحث النساء عن طرق تساعدها في إزالة الجلد الميت من الجسم ولا تجد أمامها سوى أن تقوم باستخدام كريمات تقشير الجلد التي توجد بالصيدلية ولكن معظمها يحتوي على مواد كيماوية ضارة جداً بصحة الجلد، لذلك حرصنا على أن نقدم لك سيدتي أفضل الوصفات الطبيعية لعمل أجود مقشر يناسب بشرتك ويساعد على أن تكون مغذية وخالي من المواد الكيماوية.

تعتبر عملية تقشير الجسم أهم ما يتم القيام به للحصول على بشرة ناعمة خالية من العيوب والشوائب الذي تكون عالقة بها وتسبب إليها المشكلات ومن أهمها الآتي:

يحتوي كلاً منهما على خصائص مفيدة جداً للبشرة والجلد وتساعد في نفس الوقت على إزالة الجلد الميت طبيعياً، والقضاء على التجاعيد ، كما أنها تجعله ناعم ومرن وتخلص من البقع الداكنة التي توجد به، يتم استخدامه بكل سهولة فقط قومي بمزج ملعقتين صغيرتين من السكر مع 4/1 كوب من زيت الزيتون مضاف لهم قطرات من زيت البابونج امزجيهم مع بعضهم بطريقة جيدة ثم يتم توزيع الخليط على الجسم وفركه بأصابع اليد بواسطة حركات دائرية تساعد على تنشيط الدورة الدموية بها وتقضي على خلايا الجلد الميت، استمري في الفرك لعدة دقائق ثم بعد ذلك يتم بعد ذلك شطف الجسم بالماء الفاتر والتكرار حتى الحصول على أفضل النتائج ويمكن استخداما لتقشير الشفايف والوجه.

هي من الطرق التي تحمل الكثير من الفوائد للجلد ويتم تحضيرها واستخدامها بكل سهولة، فاحضري علبة صغيرة الحجم من كريم الجليسرين مع 100 مل من الجليسرين السائل وخلطيهم مع بعضهم جيداً، ثم ضيفي لهم حوالي 7 ملاعق كبيرة بودرة الأطفال وقلبي واتركيه جانباً لقليل من الوقت، ثم قومي بخلط 2/1 كوب ماء مع 7 ملاعق كبيرة ماء ورد و2 ملعقة صغيرة نشا الذرة وتركيهم على النار مع التقليب ارفعيه من على النار وتركيه يبرد ثم يضاف له 4 ملاعق زيت اللوز و7 ملاعق زيت الخروع و9 ملاعق صغيرة فازلين وقلبي وضعيه في الثلاجة ويستخدم على المناطق المراد تقشيرها.