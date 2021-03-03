اقوي كريم أساس خافي لعيوب البشرة وتوحيد لونها طبيعي بدون مواد كميائية

اقوي كريم أساس، الفاونديشن من أهم خطوات المكياج التي يعتمد عليها نجاحه، هذا لأن الفاونديشن يمنح البشرة لوناً موحداً ويخفي أي حبوب أو بقع أو هالات فيها، كما يمنح البشرة مظهراً مشرقاً وجذاباً، لذلك عندما ترغب أي أنثى بوضع المكياج فإنها تعتمد على الفاونديشن بشكل كامل، ولكن استخدامه بكثرة يسبب الكثير من الأضرار للبشرة على المدى البعيد، حيث يتسبب في جفافها وظهور بعض الحبوب فيها.

بالإضافة إلى أنه يتسبب في ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن على البشرة في وقت مبكر، لذلك ننصح أي فتاة بالاستغناء عنه قد المستطاع والعناية بالبشرة بمواد طبيعية للحصول على بشرة صافية ومشرقة، وبالتالي لا نحتاج لاستخدام الفاونديشن إلا في مناسبات قليلة، كما يمكن عمل فاونديشن طبيعي غير مضر بالبشرة أبداً في المنزل، وهذا الفاونديشن يمكن استخدامه بشكل يومي لأنه أمن جداً.

اقوي كريم أساس خافي لعيوب البشرة

المكونات

نصف كوب من النشا.

ثلث كوب من الكاكاو الخام.

بودرة ثلاث كبسولات من فيتامين e.

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب البودرة.

ملعقة صغيرة من كريم الالتهابات الخاص بحفاضات الأطفال.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المواد الجافة سوياً ثم نضيف الزيت والكريم ونعيد الخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

يمكن زيادة كمية الزيت لجعل الخليط كريمي أكثر أو زيادة كمية النشا لجعل الخليط متماسك أكثر.

يتم وضع كمية صغيرة من الفاونديشن على البشرة لتجربة مدى تقارب لونه مع لون البشرة.

يمكن تفتيح لون الفاونديشن عن طريق إضافة المزيد من النشا، كما يمكن الحصول على لون أغمق عن طريق إضافة المزيد من القرفة البودرة والكاكاو.

يتم حفظ الخليط في علبة معقمة ومحكمة الإغلاق ويوضع في الثلاجة لحين الحاجة لاستخدامه، وتصل صلاحية هذا الفاونديشن إلى شهر كامل.

هذا الفاونديشن يعمل كواقي شمسي أيضاً وهذا لوجود أكسيد الزنك في كريم الالتهابات الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس.

افضل كريم اساس طبيعي من صنع يديكي

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي أو اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المواد الجافة ثم نضيف لها المواد السائلة ماعدا الخل.

نضيف الخل ونخلط جيداً ثم نقوم بوضعه في علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الإغلاق.

هذا الفاونديشن مناسب لأصحاب البشرة الفاتحة ويمكن التحكم في لونه عن طريق زيادة كمية النشا.

يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة البودرة أو الكاكاو الخام للخليط لجعله يتناسب مع أصحاب البشرة السمراء أو الداكنة.

نصائح قبل وضع كريم الأساس

قبل وضع كريم الأساس علي البشرة يجب وضع مرطب علي البشرة ثم انتظري 10 دقائق وضع الفاونديشن، بعد ذلك قومي بتوزيع كريم الأساس علي كامل البشرة بأطراف الأنامل ولا تنسي أن تضعي كريم الأساس علي الرقبة، كما أنه يجب وضع كريم أساس تحت العين بدرجة افتح من البشرة، كما أن من الأفضل وضع مكياج العيون الأول ثم بعد ذلك ضعي الفاونديشن.