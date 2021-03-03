مميزات وفوائد وضع الفازلين على البشرة قبل النوم لتحصلي علي نعومة فائقة

مميزات وفوائد وضع الفازلين على بشرتك بالتحديد قبل النوم يعد الفازلين أحد المكونات التي يدخل بشكل رئيسي في إعداد العديد من المستحضرات الطبية خاصة بالتجميل سواء للبشرة او الشعر، وذلك لكونه يحتوي على العديد من العناصر التي تعمل على إعادة الجلد والشعر بالمكونات والعناصر التي يفتقد إليها، ولكن مثل أي مركب له فوائد هو أيضا يحمل أضرار في الاستخدام الخاطئ له والتي نتعرف عليها سويا الان. فوائد الفازلين من أهم الفوائد التي يعطيها استخدام الفازلين لبشرتك هي انه ذا قدرة عالية على الامتصاص ولا يترك طبقة دهنية ولا يعمل على سد مسام البشرة، وبالتالي لا يسبب الاختناق لها، ويعيد تجديد الخلايا الميته في الوجه.

يعمل كمزيل للمكياج من على البشرة بشكل طبيعي دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل المكلفة الأخرى.

يساعد على التخلص من انتفاخات العين والهالات السوداء، وذلك عن طريق خلط مقدار قليل منه مع ماء الورد وتدليك حول العين به مع الحذر من أن يدخل داخل العين.

يقلل من حدة تهيج البشرة بعد عملية إزالة الشعر الزائد منها ويعمل على تجديد الخلايا والترطيب العميق.

يساعد كذلك على ترطيب الشفاه من خلال وضع القليل منه مع ملعقة من السكر وتدليك الشفاه بها مع الفرك قليلا.

يساعد على طول الرموش وزيادة كثافة الحواجب من خلال وضعها على فرشاة الماسكارا لتمشيط الحواجب والرموش بها.

يقلل من الآثار التي تسببها اشعة الشمس على البشرة.

يخفف من حدة آلام الحروق والجروح ويساعد على سرعة التئامها. اضرار الفازلين على البشرة يجب إلا تزيد من كمية الفازلين المستخدمة على البشرة حتى لا تؤدي إلى اختناق المسام.

احرص على عدم تعرض البشرة للشمس أثناء وضع الفازلين.

احرص على غسل بشرتك وتنظيفها من الفازلين أولا بأول حتى لا تسد مسام بشرتك. إمتلك سيارتك من خلال التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض بأقساط مميزة فوائد الفازليناضرار الفازلين على البشرة الوسوم

مميزات وفوائد وضع الفازلين على بشرتك بالتحديد قبل النوم يعد الفازلين أحد المكونات التي يدخل بشكل رئيسي في إعداد العديد من المستحضرات الطبية خاصة بالتجميل سواء للبشرة او الشعر، وذلك لكونه يحتوي على العديد من العناصر التي تعمل على إعادة الجلد والشعر بالمكونات والعناصر التي يفتقد إليها، ولكن مثل أي مركب له فوائد هو أيضا يحمل أضرار في الاستخدام الخاطئ له والتي نتعرف عليها سويا الان. فوائد الفازلين من أهم الفوائد التي يعطيها استخدام الفازلين لبشرتك هي انه ذا قدرة عالية على الامتصاص ولا يترك طبقة دهنية ولا يعمل على سد مسام البشرة، وبالتالي لا يسبب الاختناق لها، ويعيد تجديد الخلايا الميته في الوجه.

يعمل كمزيل للمكياج من على البشرة بشكل طبيعي دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل المكلفة الأخرى.

يساعد على التخلص من انتفاخات العين والهالات السوداء، وذلك عن طريق خلط مقدار قليل منه مع ماء الورد وتدليك حول العين به مع الحذر من أن يدخل داخل العين.

يقلل من حدة تهيج البشرة بعد عملية إزالة الشعر الزائد منها ويعمل على تجديد الخلايا والترطيب العميق.

يساعد كذلك على ترطيب الشفاه من خلال وضع القليل منه مع ملعقة من السكر وتدليك الشفاه بها مع الفرك قليلا.

يساعد على طول الرموش وزيادة كثافة الحواجب من خلال وضعها على فرشاة الماسكارا لتمشيط الحواجب والرموش بها.

يقلل من الآثار التي تسببها اشعة الشمس على البشرة.

يخفف من حدة آلام الحروق والجروح ويساعد على سرعة التئامها. اضرار الفازلين على البشرة يجب إلا تزيد من كمية الفازلين المستخدمة على البشرة حتى لا تؤدي إلى اختناق المسام.

احرص على عدم تعرض البشرة للشمس أثناء وضع الفازلين.

احرص على غسل بشرتك وتنظيفها من الفازلين أولا بأول حتى لا تسد مسام بشرتك. إمتلك سيارتك من خلال التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض بأقساط مميزة فوائد الفازليناضرار الفازلين على البشرة

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