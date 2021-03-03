طريقة عمل كيكة التوفي أشهى الحلويات اللذيذة مثل محلات الحلويات

تعد كيكة التوفي من الحلويات التي لا يختلف أحد على حبها حيث أنها من الحلويات اللذيذة التي تتمتع بشهرة وشعبية كبيرة، كما أنها ذات مذاق شهي ومميز لا يختلف على حبه على كلًا من الأطفال والكبار، وهو ما جعلها تدخل ضمن قائمة الحلويات التي تهتم كل سيدة بإعدادها في العزائم والاجتماعات العائلية، لأن الجميع يحبها ويفضل تناولها، وذات قيمة غذائية عالية بسبب المكونات التي تستخدم في إعداده.

طريقة عمل كيكة التوفي

وكيكة التوفي من الحلويات الشهية التي يسهل إعدادها في المنزل بطريقة سريعة ومكونات يسهل توافرها بشكل مستمر في أي منزل، ونظرًا لسهولته تحرص كل سيدة على إعداده بشكل متواصل لتكون حلوى خفيفة لجميع أفراد الأسرة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيكة التوفي بأسهل الخطوات.

2 بيضة كبيرة.

كوب من حليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

علبة من القشطة.

ست ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق من الماء.

قومي بتحميص الحليب البودرة على النار حتى يصبح ذات لون ذهبي، ثم قومي بإضافة الزيت واخلطيهم بشكل جيد.

في الخلاط قومي بخفق البيض ثم أضيفي السكر والفانيلا حتى تختلط المكونات جيدًا، ضيفي الدقيق والبيكنج باودر.

قومي بصب الخليط فوق مزيج الحليب والزيت، وضعي الخليط في الصينية وأدخليها إلى الفرن مدة نصف ساعة.

أثناء طهي الكيكة قومي بتحضير صوص التوفي عن طريق خلط السكر على النار، ثم حركيه إلى أن يذوب ويتغير لونه، وبعدها أضيفي إليه علبة القشطة واستمري في التحريك.

ارفعيه عن النار، ومن ثم أضيفي إليه ملاعق الماء الثلاثة واتركيه ليبرد، ثم قومي بوضعه على وجه الكيكة بعد أن تبرد.

إمتلك سيارتك من خلال التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض بأقساط مميزة

مقادير كيكة التوفيطريقة تحضير كيكة التوفي