كريم رهيب لتخسيس البطن والارداف والجسم كله وتدمير السمنه فى اسبوع واحد والنتيجه مبهره

كريم طبيعي للتخسيس والقضاء على الكرش ، زيادة الوزن تسبب الكثيرمن المشاكل الصحية والنفسية لكلا من النساء والرجال ، وخاصه النساء لان النساء بطبيعتها تميل إلى حب الجمال والظهورأمام الناس بشكل جميل وقوام متناسق، وخاصه في الأماكن التي تسبب تشوه للجسم مثل منطقه البطن واليك أفضل طريقه عمل كريم طبيعي للتخسيس والقضاء على الكرش .

يمكن استخدام زيت الزيتون كدهان يوميا قبل النوم على المنطقة المراد تخسيسها وتغطيه هذا المكان بغطاء بلاستيكي وهذه الطريقة سوف تقوم بإزالة السموم من خلايا الجسم وتحفيز الخلايا الدهنية بإزالتها وتشغيل عملية الحرق .

يمكن استخدام زيت الزيتون كدهان يوميا قبل النوم على المنطقة المراد تخسيسها وتغطيه هذا المكان بغطاء بلاستيكي وهذه الطريقة سوف تقوم بإزالة السموم من خلايا الجسم وتحفيز الخلايا الدهنية بإزالتها وتشغيل عملية الحرق . يمكن أيضا عمل خليط رائع للتخسيس مكون من صفار بيضه ، وثلاثة ملاعق من العسل النحل ، واربع نقاط من زيت الليمون ، نقوم بخلط المكونات جيدا حتي يصبح قابل للدهان ثم نقوم بدهانه ليلا قبل النوم علي المنطه المراد تخسيسها وتغطي المنطقه بغطاء بلاستيكي حتي يتشرب الجلد جيدا الدهان .

توجد طريقه اخري لعمل كريم طبيعي للتخسيس والقضاء علي الكرش ولها نتيجه فعاله وسريعه وهي كريم الزنجبيل واليك الطريقه بالتفصيل

نحضرمقدار معلقة من كريم الجلسوليد ، ونصف معلقة من الجنزبيل المفروم ويفضل يكون طازجا، ومقدار ثلاث من زيت اللوز الحلو، ومعلقة صغيرة من ماء الورد ، ومعلقه صغيرة من خل التفاح .

نحضر اناء به ماء ونضع فيه الجنزبيل ونتركه علي النار حتي الغليان ثم نرفعه من علي النار ونتركه حتي يبرد ، ثم نقوم باضافه باقي المكونات اليه من خل التفاح, وزيت اللوز، وماء الورد ونقلب حتي يصبح قوام كريمي ويدهن مرة ليلا وكما ذكرنا من قبل نغطي المنطقه بغطاء بلاستيكي حتي يتشرب الجلد جيدا.

ولاعطاء افضل نتائج كريم طبيعي للتخسيس والقضاء علي الكرش يجب الاستمرار عليها ما لا يقل عن شهر تقريبا .