اصنعي مكعبات مرقة الدجاج في مطبخك بمكونات سهلة وبسيطة

تعد مكعبات مرقة الدجاج من أحد المكونات التي لا تستغني عنها اثناء تحضير عدد من الأطباق الشهية في مطبخك وذلك لما تضفيه على طعم المأكولات من نكهة شهية وجذابة وطعم رائع لا مثيل له، وتتوجه مختلف السيدات لأعضاء مكعبات مرقة الدجاج الجاهزة وشراؤها من السوبر ماركت، ولكن يمكن الآن اعدادها في البيت بسهولة وذلك إذا قومت باتباع الخطوات المذكورة في هذا المقال.

مكعبات مرقة الدجاج

ويمكن تحضير واعداد مكعبات مرقة الدجاج من خلال مكونات بسيطة هي:

2 ملعقة من الزيت النباتي.

2 ملعقة من الدقيق.

ملعقة طعام من البصل المفروم.

4 ملاعق من صدور دجاج مفروم ناعم للغاية.

ملعقة من السكر.

نصف كوب ماء.

ملعقة من الملح.

ملعقة من مسحوق الفلفل الأبيض، وأخري من الفلفل الأسود.

ملعقة كزبرة ناشفة.

ملعقة كركم.

ملعقة بقدونس مجفف.

طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج

بعد القيام بتجهيز المكونات السابقة ابدأ بتحضير مرقة الدجاج:

في وعاء قومي بوضع مقدار الزيت، و تشوح البصل فيه حتى يذبل.

ابدأ بإضافة مقدار الدجاج المفروم، والدقيق وقلبي جيدا جدا.

اضف الملح والبهارات مع البقدونس المجفف.

استمر في التقليب الجيد لجميع المكونات معا لمدة 5 دقائق.

ابدا بإضافة الماء للمقدار، وقلب جيدا.

اتركه حتى يتكثف الماء ويتبخر، ويبدأ في ذهاب الماء منه.

عندما تتشكل أمامك العجينة وتجف الماء منها.

ابدا بوضعها في قوالب الثلج الخاصة بالثلاجة واحرص أن تكون جافة ونظيفة.

ابدأ بوضعها في فريزر الثلاجة وتغطيتها بكيس.

وتبدأ باستخدامها عند الحاجة.

كما يمكن إعداد مرقة الدجاج باستبدال لحم الدجاج بالعظم من خلال نزع العظم عن لحم الدجاج جيدا ويغسل بالماء والملح والخل بشكل جيد للغاية، ويقلب على النار مع البصل ويوضع بالفرن حتى يتحمص جيدا حوالي ساعة ويفرم وتكمل باقي الخطوات السابقة.