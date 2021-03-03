بيحصل كتير ان اي زوجين ممكن يتأخروا شوية انهم يخلفوا ، او واخدين قرار مع بعض انهم يأجلوا فكرة انه يكون عندهم اولاد بعد الجواز على طول لظروف خاصة في حياتهم ، ولكن احنا زي ما اتعودنا في مجتمعنا ان مجرد التأخير ده هيخلي كل اللي حواليكي يبدأوا يسألوا ويقولوا تعليقات ممكن يكون بعضها مش لطيف ، والموضوع ده يعتبر حساس لاشخاص كتير ، عشان كده احنا النهاردة من خلال موضوعنا هنشاراك معاكم 5 حاجات المفروض متتقالش للاشخاص اللي معندهمش اطفال.

حاجات متتقالش للاشخاص اللي معندهمش اطفال:

مناقشة التأخر في الخلفة ده يعتبر موضوع محظور الكلام فيه ، مهما كانت درجة قرب الشخص من الزوجين ، لانه موضوع حساس للطرفين خصوصا لو التأخر بسبب طبي او سببه مش معروف ، في الحالة دي بيكون اي كلمة او تعليق جارح للزوج والزوجة ، عشان كده لازم نعرف الحاجات اللي المفروض نتجنب نقولها.

1- مش بتحاولوا تجيبوا اطفال؟

مهما كانت درجة القرب من الزوج او الزوجة ده ميديش الحق لاي شخص انه يسأل السؤال ده ابدا ، لو فكرنا في الرسالة اللي بتتقال ورا الجملة دي ، هي كأننا بنقول للزوجة والزوجة زودوا شوية في العلاقة الحميمية بينكم او اعملوا اي حاجة تساعدكم.

مافيش اي حاجة ابدا تخلينا نسأل السؤال ده لاي حد ، لانه غير لائق تماما ، وتخيلوا كمان لو الزوجين بيعانوا من عقم او مشاكل طبية هيكون احساسهم ايه.

2- ساعتك البيولوجية بتمشي بسرعة وسن الحمل هيفوتك:

لو عايزة تزودي الطينة بله ، دي هتكون من الجمل اللي ممكن تسبب ألم وجرح وعميق للشخص ، لان انتي كده مش بتتطفلي على موضوع حساس بس ، ولكن كمان بتهيني الشخص اللي قدامك ، ولو بصينا حوالينا شوية هنلاقي انه في نساء في الاربعينات بيجيبوا اطفال اصحاء تماما من غير اي مشاكل.

تعليق او جملة زي دي هتخلي الشخص يفقد ثقتة واحترامه لنفسه ، لان الزوج او الزوجة هيبصوا لنفسهم انهم معيوبين او ناقصهم حاجة ، دايما كل شخص لازم يفتكر انه يكون لطيف في كلامة, ومراعي لمشاعر غيره ، فمينفعش اننا نقول جمل من النوع ده اطلاقا.

3- بتحوشوا فلوس كتير ومعندكمش اطفال:

تعليق زي ده المفروض ميتقالش ابدا للزوجين او انهم بخلا ومش عايزين يخلفوا عشان بيحبوا الفلوس ومش عايزين يتحملوا مسؤولية اطفال ويدفعوا فلوس في تربيتهم وتعليمهم ، في بعض الازواج بيفضلوا انهم ينتظروا شوية على الخلفة ، لان الاطفال التزام مالي قوي جدا ومحتاج ميزانية كبيرة وممكن يكونوا الزوجين في الوقت الحالي مش مستعدين لده.

والجملة دي برضه ممكن يكون وراها تلميح مش حلو انك بتحاولي تعرفي فلوسهم قد ايه او مستواهم المادي بطريقة غير مباشرة.

4- انجاب الاطفال اهم من الشغل:

دلوقتي مع ظروف الحياة الصعبة ، الزوجة ممكن تطلع وتشتغل عشان تساعد الزوج في مصاريف البيت وتشاركه المسؤولية ، بالتالي في الحالة دي الازواج برضه ممكن يكونوا مأجلين فكرة الخلفة لانها هتبقى مسؤولية زيادة عليهم.

فبلاش نقول كلام ممكن يحسسهم انهم انانيين او جشعين ، لان القرار ده في النهاية ليهم هما الاتنين بس من غير تدخل اي طرف تالت في الموضوع.

5- مش هتبقي كاملة او سعيدة في حياتك من غير اطفال:

فكري كده في قسوة الجملة دي وانه ممكن يكون مدمر لزوجين بيعانوا من العقم ، الجملة دي ممكن تخليهم يحسوا بعدم ثقة وتدني احترامهم لنفسهم ، وانهم مهما عملوا في حياتهم هيكون ولا حاجة لمجرد انهم معندهمش اطفال ، اكيد انجاب الاطفال نعمة كبيرة في الحياة ، ولكن هي حاجة واحدة من ضمن نعم كتير ممكن تكون موجودة في حياتنا واحنا مش شايفينها او مش عارفين قيمتها ، وبالتالي الزوجين اللي معندهمش اطفال اكيد عندهم اللي يعوض عدم وجود الاطفال في حياتهم.

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