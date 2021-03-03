طريقة الحجازيه الاسكندراني علي اصولها بتكاتها واسراها

طريقة الحجازيه الاسكندراني تعتبر الحجازية الاسكندراني من أهم أنواع الحلويات الشرقية التي يكتر تداولها في الاسكندرية التي تتمتع بمذاقها الشهي ويقبل عليه الكثير من الأشخاص، وبالأخص وجبة الفطور ووجبة العشاء مع كوب الشاي في الصباح أو فنجان القهوة، كما أنها تحتوي مواد غذائية رائعة لبنية الجسم بشكل عام، كما أنها تتميز بأنه لا يوجد نسبة كبيرة من السكر مما يجعلها مناسبة لمن يتبع حمية غذائية أو لمرضى السكر، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم طريقة بسيطة لعمل حلوى الحجازية الاسكندراني في المنزل، تعرفي عليها الآن.

إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل حلوى الحجازية في المنزل والحصول على الطعم المرغوب به:

المكونات:

2 كوب من السميد.

كوب من السمن.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوب واحد من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات.

ماء دافئ للعجن.

كوب من السكر.

كوب من السميد.

ملعقتين من القرفة.

نصف كوب من الفول السوداني المطحون.

سكر بودرة.

ربع كوب من الماء.

نقوم بنخل الدقيق بشكل جيد لعدة مرات، ومن ثم نقوم بإضافة كوبين من السميد.

ومن ثم نقوم بإضافة ملعقة من الخميرة الفورية، ومن ثم نقوم بإضافة كوب من السمن.

ومن ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً ونقوم بعجن المكونات معاً حتى أن نحصل على قوام العجينة المطلوب.

نقوم بتغطية العجين وتترك جانباً بمكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

نقوم بتحضير العجين بقوالب الكب كيك، ونقوم بفرد العجين على القوالب.

ومن ثم نقوم بتجهيز الحشو ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

ونقوم بتوزيع الحشو بقوالب الكب كيك.

نقوم بتوزيع الحشو ومن ثم نقوم بتسخين الفرن ونضع الصينية وتترك حتى أن تنضج.

وتخرج الصينية من الفرن ونوزع عليها السكر البودر وتقد وبألف هنا وشفا.