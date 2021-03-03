كريم الكولاجين الأمريكي للبشرة شد وتبييض البشرة والرقبة وازاله التجاعيد والترهلات

كريم الكولاجين الأمريكي للبشرة شد وتبييض البشرة يعتبر البروتين من أهم المكونات المسئولة في المحافظة على نضارة وحيوية البشرة وتساعد في الحصول على بشرة أكثر شباب، ولكن عند التقدم بالعمر يقل معدل الكولاجين للبشرة بشكل طبيعي، مما ينتج عن ذلك ظهور تجاعيد الوجه والخطوط الرفيعة، لذا يجب علينا الاهتمام الجيد بالبشرة للمحافظة على شبابها الذي يدوم معكي طويلاً، وتبدأ عملية الحصول على الكريمات والمنتجات الكيميائية التي تعمل على تحفيز انتاج الكولاجين للبشرة، ولكن يكمن بداخلها الكثير من المواد الكيميائية التي تضر البشرة على المدى البعيد، ونحن اليوم جئنا لكم مكونات طبيعية من منزلك تجعلك تحصلين على كريم كولاجين طبيعي بماركة أمريكية معروفة، تعرفي عليها الآن وجربيها.

كريم الكولاجين الأمريكي للبشرة شد وتبييض البشرة

تعرفي معنا على طريقة بسيطة لعمل كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل والحصول على نتائج مرغوب بها:

قومي بإحضار كمية مناسبة من زبدة الشيا، ويضاف لها كمية من زيت اللوز وتقلب المكونات معاً.

نقوم بإضافة كبسولتين من فيتامين أي للخليط ويضاف لها بعض نقاط الليمون وتخلط المكونات معاً وتقلب لعدة دقائق حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بتنظيف البشرة بالغسول المناسب لها، ونجففها، ونطبق الخليط عليها مع القيام بتدليك الوجه وعمل مساج خفيف حتى أن يتم

امتصاص الكريم ونقوم بتركه على البشرة طوال الليل ويغسل في الصباح.

يعمل كريم الكولاجين على مرونة البشرة وزيادة شباب البشرة.

يعمل على مكافحة التجاعيد والقضاء على الخطوط الرفيعة الموجودة بالبشرة.

الرفيعة الموجودة بالبشرة. يعمل على صفاء ونقاء البشرة ويجعلها مشرقة.

يقضي على البقع الداكنة ويساعد في التخلص من الكلف الموجود على البشرة.

يخلصك من مشكلة تصبغات الجلد، ويوحد لون البشرة بكل سهولة.

يخلصك من آثار الحبوب والندبات والحروق وغيرها من مشاكل البشرة.