طريقة شاورما الدجاج على الطريقة الشامية في المطبخ المصري

شاورما الدجاج لم تعد من الأكلات المشهورة بدول الشام فقط فبعد انتشار السوريين في مصر انتشرت شهرة الشاورما وازدادت طرق تقديمها، ولكن ربات البيوت كثيراً ما يرغبن بتحضير تلك الأكلات منزليا حرصا على صحة الأسرة، ومع ملاحظة أن الكثيرين يميلون إلى شاورما الدجاج بدلاً من اللحم. طريقة إعداد شاورما الدجاج بطريقة سهلة وسريعة طريقة إعداد شاورما الدجاج بطريقة سهلة وسريعة المقادير 250جرام صدور دجاج.

1/2كأس زيت زيتون.

1/2 كأس عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة ملح.

1كوب زبادي.

صلصة.

خيار مخلل.

خس مقطع. المكونات لعمل خبز الصاج ثلاث كؤوس من الدقيق الأبيض.

1/4 1كأس ماء.

خميرة فورية.

ربع ملعقة ملح.

ملعقة سكر أبيض.

بيضة. طريقة التحضير نحضر إناء عميق ونضع صدور الدجاج ثم نمزجهم بزيت الزيتون مع الملح وعصير الليمون والحليب والبهارات.

نقوم بوضع الدجاج المتبل بالمبرد لمدة 12 ساعة حتى نسمح لصدور الدجاج أن تمتص مكونات التتبيلة.

نقوم بتشويح الصدور في الزبدة، ثم نرفعها من على النار ونقوم بتقطيعها شرائح.

لتحضير خبز الصاج

نقوم بوضع جميع مكونات الخبز معاً، ثم نقوم بالعجن حتى نحصل على شكل متماسك للعجينة.

نقوم بترقيق العجينة بفردها ويمكن استخدام كوب لتشكيل دوائر وفردها.

نقوم بإحضار الصاج ودهنه بالزيت ونضع به دوائر العجين.

نضيف بعض الثومية على دوائر العجين ثم نوزع مكونات الحشو بالتساوي ونضع الخيار والخس والصلصة.

نقوم بتطبيق العجين على الحشو ويتم تقديمه مع الثومية والبطاطس المحمرة.

هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها إضافة الجبنة الموزريلا علي شاورما الدجاج قبل التقطيع. المكونات لعمل خبز الصاج وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قدمنا لكم طريقة تحضير وجبة لذيذة وسهلة التحضير ويمكن تقديمها لكل أفراد الأسرة أو عند تجمعات الأصدقاء معاً وأيضا يمكن تحضيرها للخروج للتنزه. عروض شركة تويوتا سيارات اقساط اقل من 1000 الوسوم

شاورما الدجاج لم تعد من الأكلات المشهورة بدول الشام فقط فبعد انتشار السوريين في مصر انتشرت شهرة الشاورما وازدادت طرق تقديمها، ولكن ربات البيوت كثيراً ما يرغبن بتحضير تلك الأكلات منزليا حرصا على صحة الأسرة، ومع ملاحظة أن الكثيرين يميلون إلى شاورما الدجاج بدلاً من اللحم. طريقة إعداد شاورما الدجاج بطريقة سهلة وسريعة طريقة إعداد شاورما الدجاج بطريقة سهلة وسريعة المقادير 250جرام صدور دجاج.

1/2كأس زيت زيتون.

1/2 كأس عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة بهارات.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة ملح.

1كوب زبادي.

صلصة.

خيار مخلل.

خس مقطع. المكونات لعمل خبز الصاج ثلاث كؤوس من الدقيق الأبيض.

1/4 1كأس ماء.

خميرة فورية.

ربع ملعقة ملح.

ملعقة سكر أبيض.

بيضة. طريقة التحضير نحضر إناء عميق ونضع صدور الدجاج ثم نمزجهم بزيت الزيتون مع الملح وعصير الليمون والحليب والبهارات.

نقوم بوضع الدجاج المتبل بالمبرد لمدة 12 ساعة حتى نسمح لصدور الدجاج أن تمتص مكونات التتبيلة.

نقوم بتشويح الصدور في الزبدة، ثم نرفعها من على النار ونقوم بتقطيعها شرائح.

لتحضير خبز الصاج

نقوم بوضع جميع مكونات الخبز معاً، ثم نقوم بالعجن حتى نحصل على شكل متماسك للعجينة.

نقوم بترقيق العجينة بفردها ويمكن استخدام كوب لتشكيل دوائر وفردها.

نقوم بإحضار الصاج ودهنه بالزيت ونضع به دوائر العجين.

نضيف بعض الثومية على دوائر العجين ثم نوزع مكونات الحشو بالتساوي ونضع الخيار والخس والصلصة.

نقوم بتطبيق العجين على الحشو ويتم تقديمه مع الثومية والبطاطس المحمرة.

هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها إضافة الجبنة الموزريلا علي شاورما الدجاج قبل التقطيع. المكونات لعمل خبز الصاج وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قدمنا لكم طريقة تحضير وجبة لذيذة وسهلة التحضير ويمكن تقديمها لكل أفراد الأسرة أو عند تجمعات الأصدقاء معاً وأيضا يمكن تحضيرها للخروج للتنزه. عروض شركة تويوتا سيارات اقساط اقل من 1000

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