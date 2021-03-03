خلطة لتنظيف الشرايين من الدهون وتوسيع الأوعية الدموية في أسبوع

خلطة لتنظيف الشرايين من الدهون هي ما يبحث عنه جميع الناس الذين يعانوا من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم التي تهدد الحياة، لذلك يجب على فرد الحفاظ على صحة القلب عن طريق التخلص من تراكم المواد الضارة في الشرايين ، كما يستخدمها المدخنين في توسيع الأوعية الدموية حيث تقوم السجائر على تضييق شرايين القلب وباقي أعضاء الجسم، يمكن تحقيق ذلك بواسطة تناول بعض الأطعمة الطبيعية بشكل يومي والمواظبة على تناول الخضروات والفواكه باستمرار.

أثبت الباحثون أن الشرايين تعد الطريق السريع الذي ينقل الأوكسجين من القلب إلى جميع أعضاء الجسم، كما تقوم العمل بشكل أفضل عندما تكون نظيفة وخالية من أي سموم؛ يمكنك منع تضييق الشرايين عن طريق اتباع نظام صحي يقوم على تجديد الأنسجة والخلايا.



تعد الدهون من العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بالطاقة وبالأحماض وتنظيم مستوى الكوليسترول في الجسم، لكن بعض الأحماض الدهنية المشبعة تقوم رفع مستوى الكوليسترول في الدم، مما يتسبب في الإصابة بأمراض القلب التي تتراكم على جدران الأوعية الدموية؛ مسببة ضيق الأوعية مما ينتج عنه تصلب في الشرايين، يمكنك تحضير مشروب لتنظيف الشرايين بالكميات المذكورة من الخطوات التالية.

غسل 4 حبات من الليمون الحامضة ثم تقطيعها.

إضافة 3 حبات من الثوم بعد تقشيرها.

وضع معلقتين من الزنجبيل الناعم.

تخلط هذه المكونات في وعاء، ثم إضافة كوبين من الماء وتسخن على النار حتى تبدأ في الغليان.

رفع الوعاء من على النار قبل الغليان وتركه حتى يبرد.

قم بتصفية الخليط وتناوله قبل الأكل بساعتين.

يجب الاستمرار على خلطة تنظيف الشرايين مرتين في اليوم لمدة أسبوع كامل.

قد يهمك أيضاً بعض الموضوعات الصحية مثل:

علامات سرطان القولون لا يعلمها الناس ويعتقدون أنه القولون العصبي.

علاج البواسير بدون جراحة في المنزل.

علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية.

الثوم: يحتوي مادة الأليسين المسببة في تلك الرائحة الكريهة، لكنها تساعد على توسيع الشرايين وتقلل الدهون في الأوعية الدموية. القرفة: تحتوي على العديد من الفوائد التي لا يعلمها الكثيرين، حيث تقوم على الحد من تراكم الدهون في الدم وتقليل نسبة الكوليسترول المضر. التوت البري: يعد من أكثر الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، ويساعد على خفض الكوليسترول . أوضح الأطباء أن تناول التوت البري باستمرار يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40 بالمئة.

ايداع معاشات الضمان الاجتماعي شهر رجب

أطعمة تساعد على توسيع الشرايين