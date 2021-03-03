وصفات طبيعية لإزالة البقع الداكنة من مكونات متواجدة في المنزل

تواجه البشرة العديد من المشكلات واحدة منها هي البقع الداكنة، وتختلف أسباب ظهور هذه البقع حيث تظهر هذه البقع نتيجة آثار الحبوب القديمة، كما تظهر أحيانا بسبب الحمل، كما توجد أسباب أخري لوجود البقع الداكنة مثل التعرض لأشعة الشمس المباشرة والاستخدام المفرط لمستحضرات التجميل وغيرها، ولعلاج البقع الداكنة أو البنية يتطلب أحيانا التوجه إلي طبيب مختص أو التقشير الكيميائي، ولكن توجد أيضا وصفات طبيعية للتقليل منها وتحسين مظهرها عن الاستمرار عليها، وسنتعرف من خلال هذا المقال علي وصفات طبيعية لإزالة البقع الداكنة من البشرة.

وصفات طبيعية لإزالة البقع الداكنة

توجد الكثير من الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة ومع الاستمرار عليها تؤدي إلي اختفاء البقع الداكنة، وهذه الطرق غير مكلفة علي الإطلاق، ويتم عمل الماسكات من مواد متوفرة في المنزل ومن هذه الوصفات ما يلي:

ماسك العسل والحليب، يتم مزج ملعقة من الحليب مع عسل النحل، ووضعهم علي البشرة حت يجف الخليط، يعمل العسل علي تجديد خلايا البشرة، كما يحتوي الحليب علي الأحماض التي تعمل علي توحيد لون البشرة. ماسك العسل والصبار: يوضع العسل والصبار النقي بنسب متساويه ويتم خلطهم ووضعهم علي البشرة لمدة 15 دقيقة، والمعروف عن الصبار أنه يعمل علي توحيد لون البشرة وإزالة أية أثار للبقع الداكنة. ماسك عصير الليمون: يتم وضع عصير الليمون الطازج علي البشرة لمدة 5 دقائق ويتم غسله وترطيب البشرة، المعروف عن الليمون قوته الهائلة علي علاج الكلف أو البقع الداكنة للبشرة وتحسين مظهرها مع الاستمرار علي استعماله. ماسك الشوفان والزبادي: يوضع ملعقتين من دقيق الشوفان وملعقة من الزبادي وملعقة من عصير الليمون ويخلط المزيج جيدا ويوضع علي البشرة 15 دقيقة أو حتي يجف، يعمل الشوفان علي توحيد لون البشرة كما يساعد الليمون أيضا في ذلك، بينما يعمل الزبادي علي ترطيبها. ماسك الفراولة: يتم هرس ثمرتين من الفراولة جيدا، وتوضع علي البشرة مدة 15 إلي 20 دقيقة ثم غسل البشرة جيدا، تعمل الفراولة علي إزالة البقع الداكنة وتعمل علي إشراق ونضارة البشرة حيث تحتوي علي العديد من الفيتامينات الهامة المفيدة.