البرجر الجامبو المدهش وخطوات تحضيره خطوة خطوة

البرجر الجامبو المدهش وخطوات تحضيره، البرجر من الأكلات الشهية والمفضلة عند الجميع، وهو يعتبر أيضًا على رأس قائمة وجبات التيك أواي المعروفة، إذ يسهل تناوله وكذلك عمله، كما أن طعمه لذيذ ويمكن تناول أكثر من ساندويتش بسبب ذلك الطعم الرائع، وهو من الأطعمة التي كثر البحث عنها وعن طريقة تحضيرها في السنوات الأخيرة، ويمكن عمله كوجبة شاملة بإضافة الخضروات الورقية والطماطم والجبن والبيض إليه. البرجر الجامبو المدهش وخطوات تحضيره البرجر الجامبو المدهش وخطوات تحضيره المكونات شرائح باف باستري.

لحمة مفرومة.

كوب جبنة شيدر(مبشورة).

خل أبيض.

رشة سكر.

رشة ملح.

رشة فلفل.

حلقات بصل أبيض.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الزيت.

حلقات من المشروم.

شرائح جبنة شيدر.

القليل من السمسم.

القليل من البقدونس.

شرائح طماطم.

شرائح بصل.

بطاطس محمرة.

كاتشب. طريقة التحضير توضع الزبدة مع الزيت في طاسة على النار، وبعدها يوضع البصل المقطع ويقلب إلى أن يتغير لونه.

أضيفي السكر والخل والمشروم.

من ناحية أخرى يضاف الفلفل والملح وبقية البهارات إلى اللحمة المفرومة.

تقسم اللحمة المفرومة ويتم تكويرها وفردها لتكون على شكل دوائر،ويمكن الاستعانة بغطاء برطمان مثلًا في ذلك.

يتم شواء دوائر البرجر من الجهتين.

توضع دوائر البرجر كل دائرة على حدة داخل شرائح الباف باستري، ثم نضيف إليها الجبنة الشرائح والجبن المبشور والحشوة المعدة مسبقًا وتوضع قطعة من البرجر مرة أخرى ثم توضع شريحة باف باستري، ثم تمسح بالزيت وننثر السمسم على وجهها وتزج في الفرن إلى أن تأخذ اللون الذهبي الرائع وبألف صحة. طريقة تحضير برجر جامبو بالبيض والجبنة طريقة تحضير برجر جامبو بالبيض والجبنة المكونات بيضة واحدة.

برجردجاج مغطى بالبقسماط.

نصف ملعقة خردل.

ملعقة مايونيز.

شريحتين من الطماطم.

شريحة من الجبن المفضل.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ورقة واحدة من الخس.

رغيف خبز برجر جامبو. طريقة الإعداد تشوح قطعة البرجر الجامبو المغطاة بالبقسماط وفقًا لتعليمات المنتج.

تُقلى البيضة في طبق صغير مخصص لها، وبعدها يضاف إليها شريحة الجبن.

يفتح رغيف البرجرالجامبو، ويوضع به الخردل والمايونيز ثم تضاف شريحتي الطماطم وفي المنتصف قرص البرجرالمشوح وورقة الخس والبيض والجبن وبألف هنا. موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق id والحصول على عدد من الجواهر المجانية بضغطة واحدة الوسوم

البرجر الجامبو المدهش وخطوات تحضيره، البرجر من الأكلات الشهية والمفضلة عند الجميع، وهو يعتبر أيضًا على رأس قائمة وجبات التيك أواي المعروفة، إذ يسهل تناوله وكذلك عمله، كما أن طعمه لذيذ ويمكن تناول أكثر من ساندويتش بسبب ذلك الطعم الرائع، وهو من الأطعمة التي كثر البحث عنها وعن طريقة تحضيرها في السنوات الأخيرة، ويمكن عمله كوجبة شاملة بإضافة الخضروات الورقية والطماطم والجبن والبيض إليه. البرجر الجامبو المدهش وخطوات تحضيره البرجر الجامبو المدهش وخطوات تحضيره المكونات شرائح باف باستري.

لحمة مفرومة.

كوب جبنة شيدر(مبشورة).

خل أبيض.

رشة سكر.

رشة ملح.

رشة فلفل.

حلقات بصل أبيض.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الزيت.

حلقات من المشروم.

شرائح جبنة شيدر.

القليل من السمسم.

القليل من البقدونس.

شرائح طماطم.

شرائح بصل.

بطاطس محمرة.

كاتشب. طريقة التحضير توضع الزبدة مع الزيت في طاسة على النار، وبعدها يوضع البصل المقطع ويقلب إلى أن يتغير لونه.

أضيفي السكر والخل والمشروم.

من ناحية أخرى يضاف الفلفل والملح وبقية البهارات إلى اللحمة المفرومة.

تقسم اللحمة المفرومة ويتم تكويرها وفردها لتكون على شكل دوائر،ويمكن الاستعانة بغطاء برطمان مثلًا في ذلك.

يتم شواء دوائر البرجر من الجهتين.

توضع دوائر البرجر كل دائرة على حدة داخل شرائح الباف باستري، ثم نضيف إليها الجبنة الشرائح والجبن المبشور والحشوة المعدة مسبقًا وتوضع قطعة من البرجر مرة أخرى ثم توضع شريحة باف باستري، ثم تمسح بالزيت وننثر السمسم على وجهها وتزج في الفرن إلى أن تأخذ اللون الذهبي الرائع وبألف صحة. طريقة تحضير برجر جامبو بالبيض والجبنة طريقة تحضير برجر جامبو بالبيض والجبنة المكونات بيضة واحدة.

برجردجاج مغطى بالبقسماط.

نصف ملعقة خردل.

ملعقة مايونيز.

شريحتين من الطماطم.

شريحة من الجبن المفضل.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ورقة واحدة من الخس.

رغيف خبز برجر جامبو. طريقة الإعداد تشوح قطعة البرجر الجامبو المغطاة بالبقسماط وفقًا لتعليمات المنتج.

تُقلى البيضة في طبق صغير مخصص لها، وبعدها يضاف إليها شريحة الجبن.

يفتح رغيف البرجرالجامبو، ويوضع به الخردل والمايونيز ثم تضاف شريحتي الطماطم وفي المنتصف قرص البرجرالمشوح وورقة الخس والبيض والجبن وبألف هنا. موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق id والحصول على عدد من الجواهر المجانية بضغطة واحدة

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