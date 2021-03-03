كيكة الشوفان حلوى شهية لذيذة وصحية مناسبة لكل الأوقات والمناسبات

يعد الشوفان من أفضل الأطعمة الصحية والتي لا تستخدم لخسارة الوزن فقط بل يشكل وجبة متكاملة غنية بالمواد الغذائية الضرورية للجسم، لذلك يمكنك تجربة تحضير كيكة الشوفان لعمل حلوي صحية أكثر وفيدة لأولادك وأسرتك كما أنها ستكون شهية للغاية ومناسبة أيضاً لتقديمها لضيوفك في العزائم والمناسبات، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذه الوصفة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى أو بودر النسكافية.

كيكة الشوفان المقادير اللازمة لتحضير الكيك:

ملاحظة: يمكن إضافة المزيد من النكهات لتلك الكيكة مثل الحبهان أو الهيل المطحون كما يمكن إضافة المزيد من الفانيلا لإضافة نكهة.

قومي بنخل دقيق الشوفان للتخلص من الشوائب. أضيفي البيكنج بودر وأي نكهة مضافة مثل الفانيليا أو الحبهان. أضيفي الكاكو أو النسكافيه البودر إلى الدقيق وقلبي. يمكنك إضافة القرفة ايضاً كنكهة إضافية. في وعاء منفصل قومي بخفق البيض مع السكر حتى يذوب. أضيفي الزيت واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات. أضيفي اللبن واخلطي جيداً. قومي بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق. يجب أن يكون الخفق في اتجاه واحد لضمان نجاح العجينة. ادهني قالب العجين بالسمن أو الزبدة وضعي الخليط في الداخل. أدخلي الكيك الفرن الساخن واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج. أخرجي الكيكة وزينيها ثم قطعيها وقدميها.

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خطوات تحضير كيكة الشوفان: