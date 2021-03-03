كيكة الشوفان حلوى شهية لذيذة وصحية مناسبة لكل الأوقات والمناسبات

يعد الشوفان من أفضل الأطعمة الصحية والتي لا تستخدم لخسارة الوزن فقط بل يشكل وجبة متكاملة غنية بالمواد الغذائية الضرورية للجسم، لذلك يمكنك تجربة تحضير كيكة الشوفان لعمل حلوي صحية أكثر وفيدة لأولادك وأسرتك كما أنها ستكون شهية للغاية ومناسبة أيضاً لتقديمها لضيوفك في العزائم والمناسبات، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذه الوصفة.كيكة الشوفان المقادير اللازمة لتحضير الكيك:
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى أو بودر النسكافية.
ملاحظة: يمكن إضافة المزيد من النكهات لتلك الكيكة مثل الحبهان أو الهيل المطحون كما يمكن إضافة المزيد من الفانيلا لإضافة نكهة.
خطوات تحضير كيكة الشوفان:
- قومي بنخل دقيق الشوفان للتخلص من الشوائب.
- أضيفي البيكنج بودر وأي نكهة مضافة مثل الفانيليا أو الحبهان.
- أضيفي الكاكو أو النسكافيه البودر إلى الدقيق وقلبي.
- يمكنك إضافة القرفة ايضاً كنكهة إضافية.
- في وعاء منفصل قومي بخفق البيض مع السكر حتى يذوب.
- أضيفي الزيت واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات.
- أضيفي اللبن واخلطي جيداً.
- قومي بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.
- يجب أن يكون الخفق في اتجاه واحد لضمان نجاح العجينة.
- ادهني قالب العجين بالسمن أو الزبدة وضعي الخليط في الداخل.
- أدخلي الكيك الفرن الساخن واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج.
- أخرجي الكيكة وزينيها ثم قطعيها وقدميها.
- "Free Fire" طريقة تحميل لعبة فري فاير 2021 جواهر لا نهائية اخر اصدار
الوسوم
يعد الشوفان من أفضل الأطعمة الصحية والتي لا تستخدم لخسارة الوزن فقط بل يشكل وجبة متكاملة غنية بالمواد الغذائية الضرورية للجسم، لذلك يمكنك تجربة تحضير كيكة الشوفان لعمل حلوي صحية أكثر وفيدة لأولادك وأسرتك كما أنها ستكون شهية للغاية ومناسبة أيضاً لتقديمها لضيوفك في العزائم والمناسبات، فتابعينا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذه الوصفة.كيكة الشوفان المقادير اللازمة لتحضير الكيك:
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى أو بودر النسكافية.
ملاحظة: يمكن إضافة المزيد من النكهات لتلك الكيكة مثل الحبهان أو الهيل المطحون كما يمكن إضافة المزيد من الفانيلا لإضافة نكهة.
خطوات تحضير كيكة الشوفان:
- قومي بنخل دقيق الشوفان للتخلص من الشوائب.
- أضيفي البيكنج بودر وأي نكهة مضافة مثل الفانيليا أو الحبهان.
- أضيفي الكاكو أو النسكافيه البودر إلى الدقيق وقلبي.
- يمكنك إضافة القرفة ايضاً كنكهة إضافية.
- في وعاء منفصل قومي بخفق البيض مع السكر حتى يذوب.
- أضيفي الزيت واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات.
- أضيفي اللبن واخلطي جيداً.
- قومي بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.
- يجب أن يكون الخفق في اتجاه واحد لضمان نجاح العجينة.
- ادهني قالب العجين بالسمن أو الزبدة وضعي الخليط في الداخل.
- أدخلي الكيك الفرن الساخن واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج.
- أخرجي الكيكة وزينيها ثم قطعيها وقدميها.
- "Free Fire" طريقة تحميل لعبة فري فاير 2021 جواهر لا نهائية اخر اصدار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الشوفان حلوى شهية لذيذة وصحية مناسبة لكل الأوقات والمناسبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.