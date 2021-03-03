كيك القشطة بالجبن الكيري والشربات لذيذة سريعة كيكة بيتي هشة

كيك القشطة والجبن بالعسل الحلوة شهية رائعة سريعة التحضير، وصفة رائعة تصنع من مزيج من الجبن الكريمي خالي الملح والقشطة التي تعطي للكيك طعم لا مثيل له وقوام هش ومع إضافة لها الشربات أو العسل تكون شبيه جدا بكيك سميد والتي تعد من أصناف حلويات الشرقية المميزة، عند صنعها تأتيك بنتيجة مضمونة بمكونات متوفرة بالمنزل وبقوام عالي، وتسقى بالقطر أو يوضع عليها الحليب المركز، سنتعرف معكم على طريقة كيك القشطة والجبن السهلة بسيطة. مكونات عمل كيك قشطة بالجبن الكيري نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. كوب من حليب بودرة. كوب من السكر الابيض حبيبات. ثلث كوب من زيت الذرة. عدد ثلاث حبات من البيض بحرارة الغرفة. كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. لتزيين وجه كيك القشطة علبة قشطة حلواني وزن 180 جرام. عدد 8 حبات من جبن كيري بدون ملح. لتسقيه الكيك كوب كبير من شربات أو السيرب. خطوات عمل كيك القشطة بالجبن بالعسل أولا يسخن الفرن على حرارة عالية على درجة 180 مئوية، لحين تجهيز الكيك، ثم يدهن صينية الكيك بالزبدة وتترك جانبا.

ثم ينخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح في وعاء عميق، ولتجهيز مكونات سائلة يوضع كل من الماء والحليب البودرة.

السكر والفانيليا والبيض والزيت حتى تتجانس كل مكونات مع بعضها البعض، ويصب عليها خليط المكونات الجافة من الدقيق.

تقلب المكونات من أسفل لأعلى تصب في صينية الفرن مع تسوية السطح، ثم يخلط الجبن مع القشطة ويخفقوا في الخلاط جيدا.

حتى تكون كريمي بدون وجود كتل، وتوضع الجبن في كيس الحلواني ويشكل بها خطوط على وجه الكيك.

وتدخل فرن ساخن لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكيك ووجها يكون أشقر ذهبي.

وتخرج الكيك من الفرن وتسقى بالشربات البارد وهي ساخنة وتقطع وتقدم مع الشاي كيك قشطة البيضاء. موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق id والحصول على عدد من الجواهر المجانية بضغطة واحدة مكونات عمل كيك قشطة بالجبن الكيريخطوات عمل كيك القشطة بالجبن بالعسل الوسوم

كيك القشطة والجبن بالعسل الحلوة شهية رائعة سريعة التحضير، وصفة رائعة تصنع من مزيج من الجبن الكريمي خالي الملح والقشطة التي تعطي للكيك طعم لا مثيل له وقوام هش ومع إضافة لها الشربات أو العسل تكون شبيه جدا بكيك سميد والتي تعد من أصناف حلويات الشرقية المميزة، عند صنعها تأتيك بنتيجة مضمونة بمكونات متوفرة بالمنزل وبقوام عالي، وتسقى بالقطر أو يوضع عليها الحليب المركز، سنتعرف معكم على طريقة كيك القشطة والجبن السهلة بسيطة. مكونات عمل كيك قشطة بالجبن الكيري نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. كوب من حليب بودرة. كوب من السكر الابيض حبيبات. ثلث كوب من زيت الذرة. عدد ثلاث حبات من البيض بحرارة الغرفة. كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. لتزيين وجه كيك القشطة علبة قشطة حلواني وزن 180 جرام. عدد 8 حبات من جبن كيري بدون ملح. لتسقيه الكيك كوب كبير من شربات أو السيرب. خطوات عمل كيك القشطة بالجبن بالعسل أولا يسخن الفرن على حرارة عالية على درجة 180 مئوية، لحين تجهيز الكيك، ثم يدهن صينية الكيك بالزبدة وتترك جانبا.

ثم ينخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح في وعاء عميق، ولتجهيز مكونات سائلة يوضع كل من الماء والحليب البودرة.

السكر والفانيليا والبيض والزيت حتى تتجانس كل مكونات مع بعضها البعض، ويصب عليها خليط المكونات الجافة من الدقيق.

تقلب المكونات من أسفل لأعلى تصب في صينية الفرن مع تسوية السطح، ثم يخلط الجبن مع القشطة ويخفقوا في الخلاط جيدا.

حتى تكون كريمي بدون وجود كتل، وتوضع الجبن في كيس الحلواني ويشكل بها خطوط على وجه الكيك.

وتدخل فرن ساخن لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكيك ووجها يكون أشقر ذهبي.

وتخرج الكيك من الفرن وتسقى بالشربات البارد وهي ساخنة وتقطع وتقدم مع الشاي كيك قشطة البيضاء. موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق id والحصول على عدد من الجواهر المجانية بضغطة واحدة مكونات عمل كيك قشطة بالجبن الكيريخطوات عمل كيك القشطة بالجبن بالعسل

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