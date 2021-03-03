ماهي فاكهة النبق وما فوائدها

فاكهة النبق فاكهة شتوية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية أهمها الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويعرف عنها خواصها الصحية ويمكن الاستفادة من فوائدها من خلال تناولها طازجة أو استخلاص زيتها أو حتى أوراقها وبذورها التي تدخل في تركيب كثير من مستحضرات العناية الطبية.

فوائد فاكهة النبق:

مضادات الأكسدة في فاكهة النبق تقي من الأمراض السرطانية بسبب مقاومتها للجذور الحرة.

تحتوي فاكهة النبق على فيتامينات مهمة لصحة القلب وتساهم في الوقاية من أمراضه.

في فاكهة النبق تحتوي البذور والأوراق على مواد تساعد على تقليل ضغط الدم.

البوتاسيوم، والمغنيسيوم والفسفور وفيتامينات ب وفيتامين ج في النبق تعزز مناعة الجسم.

من أهم فوائد فاكهة النبق المساعدة على رفع نسبة الكوليسترول الجيد وخفض نسبة الكولسترول.

زيت النبق على الوقاية من الإصابة بمرض السكري كونه يعمل على زيادة إفراز الأنسولين.

يستخدم زيت النبق في علاج مشاكل الجلد والعناية بالبشرة، حيث يعالج الجروح والالتهابات وحروق الشمس، ويساهم في ترطيبها ومقاومة علامات التقدم بالسن.

يساهم زيت النبق على حماية جسم الإنسان من الأمراض المختلفة التي تسببها الميكروبات و الفيروسات مثل الإنفلونزا و نزلات البرد بسبب احتوائه على مضادات حيوية.

نبات النبق يعزز صحة الكبد كما يساعد على التقليل من نسبة الإنزيمات المصاحبة لالتهابات الكبد.

تناول فاكهة النبق يعزز صحة الجهاز الهضمي وزيت النبق يقي ويعالج قرحة المعدة.

يدخل زيت النبق في تركيب القطرات الطبية المخصصة لمعالجة جفاف العين والقطرات التي تعمل على التقليل من ألم واحمرار العينين.

زيت النبق يستخدم كدهان موضعي يساهم في تحسين أعراض التهاب المفاصل وآلام العضلات.

تناول فاكهة النبق يعزز الصحة النفسية ويساهم في الوقاية من الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.