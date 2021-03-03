وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة في دقائق وبدون ألم دون عودة مرة اخري

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة، لا تخلو خزانة الكثير من الفتيات من علبة تحتوي على الفازلين، وهذا لما له من فوائد عديدة جعلته من المستحضرات الصعب الاستغناء عنها، فهو يستخدم في ترطيب الجسم بشكل عميق وخاصة القدمين والأكواع، كذلك يستخدم الفازلين لتثبيت رائحة العطر على الجسم لفترة طويلة، كما يمكن استخدامه كمزيل طبيعي وأمن للمكياج.

يستخدم الفازلين أيضا أثناء وضع المكياج وخاصة مكياج العيون حيث يثبت شكل الحواجب بعد رسمها، كما يستخدم الفازلين للعناية بالشعر وحل الكثير من مشاكله، ومن أبرز هذه المشاكل مشكلة التساقط والتقصف وكذلك ظهور الشعر الأبيض، وهنا نضيف لكم فائدة عظيمة للفازلين لا يعرفها الكثير، وهذه الفائدة هي فاعليته الكبيرة في تخليص الجسم من الشعر الزائد.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة في دقائق

لاستخدام الفازلين لإزالة شعر الوجه على سبيل المثال نحتاج إلى ما يلي: ملعقة كبيرة من دقيق الحمص وملعقة صغيرة من بودرة الكركم وملعقة صغيرة من الفازلين المذوب في حمام مائي وثلث كوب من الحليب الفاتر، يتم خلط جميع هذه المكونات سوياً حتى نحصل على خليط متجانس أصفر اللون، نقوم بتوزيعه على البشرة ولكن في اتجاه نمو الشعر، ونترك الخليط على البشرة حتى يجف تمامً ثم نقوم بإزالته في عكس اتجاه الشعر.

وعندها نلاحظ اختفاء الشعر بنسبة كبيرة من البشرة، وبعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وترطيبه، وللعلم فإن هذا الخليط لا يزيل الشعر الزائد فقط من البشرة بل يزيل خلايا الجلد الميتة والتي تسبب اسمرار البشرة وتعطيها ملمس جافاً، ويمكن استخدام هذا الخليط لإزالة الشعر من أي منطقة أخرى في الجسم ولكن نحتاج إلى مضاعفة كمية المكونات للحصول على كمية أكبر من الخليط.

الطريقة اليابانية لإزالة الشعر

كذلك يمكن استخدام الملح والفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم، وذلك عن طريق خلط مقدار متساوي من الملح والفازلين المذوب في حمام مائي وبعد ذلك نوزع الخليط عل البشرة في اتجاه نمو الشعر، ونترك الخليط حتى يجف تمامً وبعد ذلك نقوم لإزالة ونلاحظ عندها اختفاء الشعر، وللعلم فإنه يمكن تكرار طريقة من الطرق السابقة أكثر من مرة في نفس اليوم لإزالة الشعر بالكامل.