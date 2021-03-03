طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم مثل المطاعم

كفتة الفراخ المشوية ، من ألذ وأطعم أنواع المشويات ويتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ويرغب في تناولها الكثير من الأطفال، وهى ذات مذاق طيب ولذيذ، وتحتوي على خلطة سرية تعطي لها نكهة جميلة ورائحة مميزة، وتحتوي كفتة الدجاج على بعض الفوائد الكثيرة لصحة الأنسان، وهى من أشهى المأكولات التي تبحث عنها الكثير من الأمهات، لتحضيرها في المنزل لأطفالها بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم بمكونات بسيطة. مكونات كفتة الفراخ المشوية مكونات كفتة الفراخ المشوية تحتوي الكفتة على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة. بصلة مفرومة. ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة من الكزبرة المفرومة. ملعقة من البقدونس المفروم. قرن فلفل أخضر رومي مفروم. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من بهارات الفراخ. ملعقة من الكزبرة المطحونة. نصف رغيف من الخبز البلدي المبلل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية على الفحم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها جميع المكونات ونعجنهم مع بعض جيداً حتى تتماسك العجينة.

نقوم بوضع الخليط في الثلاجة ونتركه لمدة ساعة ونصف على الأقل حتى يتماسك تماماً.

نخرج الخليط من الثلاجة ونشكله على الأسياخ ونتركه جانباً.

نقوم بإشعال الفحم ونضعه في الشوية، ثم نرص الأسياخ على الشبكة ونقلبهم من حين لأخر حتى تنضج جيداً.

نقوم بإحضار طبق التقديم ونقوم بتقطيع البقدونس ورشه في الطبق، ثم نضع أصابع الكفتة في الطبق ونقدمها بالهناء والشفاء. طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ بالأرز والصلصة سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كفتة أصابع الدجاج بالصلصة وهى كما يلي:- نحضر وعاء فارغ ونضع كيلو من صدور الدجاج المفرومة، وبصلة مفرومة، وملعقة من الكزبرة المفرومة، وملعقة من الثوم المفروم، وطبق صغير من الأرز المنقوع لمدة ساعتين، وملح وفلفل وبهارات فراخ ونقلبهم مع بعض جيداً ثم نضعها في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة. نقوم بتشكيل عجينة الكفتة على شكل كرات متوسطة ونضعها في صينية ونتركها حتى تجف تماماً. نحضر طاسة ونضع بها كمية من الزيت، ثم نضعها على النار ونقوم بقلي كرات اللحمة جيداً. نخرج كرات اللحمة من الزيت ونتركها جانباً. نحضر طاسة كبيرة ذات حواف عالية، ثم نضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت، ثم نضيف طبق صغير من البصل المقطع ونقلبه جيداً في الزيت حتى يصبح ذهبي، ثم نضيف 2 كوب من صلصة الطماطم ونتركه يتسبك جيداً. ثم نضيف على صلصة الطماطم 2 كوب من مرقة الدجاج ونتركه حتى يغلي، ثم نضع كرات الكفتة ونتركها حتى تنضج. نقوم بوضع طاجن الكفتة في الفرن ونتركه حتى يتحمر، ثم نخرج الطاجن من الفرن ونقدمه بالهناء والشفاء. بدون فوائد وبأطول فترة سداد تمويل يصل إلي 60 ألف ريال وبدون كفيل الوسوم

كفتة الفراخ المشوية ، من ألذ وأطعم أنواع المشويات ويتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ويرغب في تناولها الكثير من الأطفال، وهى ذات مذاق طيب ولذيذ، وتحتوي على خلطة سرية تعطي لها نكهة جميلة ورائحة مميزة، وتحتوي كفتة الدجاج على بعض الفوائد الكثيرة لصحة الأنسان، وهى من أشهى المأكولات التي تبحث عنها الكثير من الأمهات، لتحضيرها في المنزل لأطفالها بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم بمكونات بسيطة. مكونات كفتة الفراخ المشوية مكونات كفتة الفراخ المشوية تحتوي الكفتة على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة. بصلة مفرومة. ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة من الكزبرة المفرومة. ملعقة من البقدونس المفروم. قرن فلفل أخضر رومي مفروم. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من بهارات الفراخ. ملعقة من الكزبرة المطحونة. نصف رغيف من الخبز البلدي المبلل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية على الفحم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ونضع بها جميع المكونات ونعجنهم مع بعض جيداً حتى تتماسك العجينة.

نقوم بوضع الخليط في الثلاجة ونتركه لمدة ساعة ونصف على الأقل حتى يتماسك تماماً.

نخرج الخليط من الثلاجة ونشكله على الأسياخ ونتركه جانباً.

نقوم بإشعال الفحم ونضعه في الشوية، ثم نرص الأسياخ على الشبكة ونقلبهم من حين لأخر حتى تنضج جيداً.

نقوم بإحضار طبق التقديم ونقوم بتقطيع البقدونس ورشه في الطبق، ثم نضع أصابع الكفتة في الطبق ونقدمها بالهناء والشفاء. طريقة عمل أصابع كفتة الفراخ بالأرز والصلصة سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كفتة أصابع الدجاج بالصلصة وهى كما يلي:- نحضر وعاء فارغ ونضع كيلو من صدور الدجاج المفرومة، وبصلة مفرومة، وملعقة من الكزبرة المفرومة، وملعقة من الثوم المفروم، وطبق صغير من الأرز المنقوع لمدة ساعتين، وملح وفلفل وبهارات فراخ ونقلبهم مع بعض جيداً ثم نضعها في الثلاجة ونتركها لمدة ساعة. نقوم بتشكيل عجينة الكفتة على شكل كرات متوسطة ونضعها في صينية ونتركها حتى تجف تماماً. نحضر طاسة ونضع بها كمية من الزيت، ثم نضعها على النار ونقوم بقلي كرات اللحمة جيداً. نخرج كرات اللحمة من الزيت ونتركها جانباً. نحضر طاسة كبيرة ذات حواف عالية، ثم نضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت، ثم نضيف طبق صغير من البصل المقطع ونقلبه جيداً في الزيت حتى يصبح ذهبي، ثم نضيف 2 كوب من صلصة الطماطم ونتركه يتسبك جيداً. ثم نضيف على صلصة الطماطم 2 كوب من مرقة الدجاج ونتركه حتى يغلي، ثم نضع كرات الكفتة ونتركها حتى تنضج. نقوم بوضع طاجن الكفتة في الفرن ونتركه حتى يتحمر، ثم نخرج الطاجن من الفرن ونقدمه بالهناء والشفاء. بدون فوائد وبأطول فترة سداد تمويل يصل إلي 60 ألف ريال وبدون كفيل

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