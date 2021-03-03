طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة في المنزل والحصول على طعم رائع للعائلة

تبحث الكثير من السيدات في الوطن العربية عن أفضل الوصفات التي يمكن القيام بها للعائلة وذلك من خلال المأكولات التي تكون سهلة التحضير وتعجب جميع أفراد الأسرة، ولذلك نعلن لكم عن طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة التي يحبها الجميع نظرا للطعم الرائع التي تحتوي عليه بالإضافة إلى أنها خفيفة ويمكن تناولها مع وجبة الإفطار أو العشاء ويمكن تناولها أثناء شرب الشاي، كما أنها تحوي على الكثير من الفوائد والعناصر المهمة للجسم، فهي مفيدة لجميع الأعمار السنية وخاصة الأطفال الذين سوف يحبون تناولها بشكل كبير نظراً لطعمها اللذيذ، حيث يعد الكيك من المأكولات التي يحبها الجميع بمختلف الطرق التي يمكن تحضيرها به سواء بإضافة البرتقال لها أو بإضافة الشوكولاتة أو الكراميل أو غيرها من الطرق الأخرى التي يمكن إضافتها وتعطي كل منها طعم لذيذ ومميز حسب رغبة كل شخص.

طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة

مكونات كيك البرتقال:

ثلاثة أكواب من الدقيق الناعم.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف من عصير البرتقال.

ثلاث بيضات صغيرة.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من قشر البرتقال المفروم والذي يجب أن يكون ناعم جداً.

ملعقة ملح صغيرة.

عصير البرتقال

يتم وضع المكونات (الدقيق والملح والبيكنج باودر) في بولة كبيرة ويتم تقليب الخليط بشكل جيد حتى يصبح متماسك بشكل جيد. ويتم وضع البيض والسكر في بولة أخرى ويتم خلطهم معاً بالمضرب حتى يصبح خليط سائل ومخفوق جيداً. ويتم خلط العصير مع قشر البرتقال والسكر حتى يصبح خليط واحد ويذوب السكر جيدا. وبعد ذلك يضاف ذلك الخليط إلى البولة التي تحتوي على الدقيق، ثم يضاف إليها البيض ونقوم بعجن ذلك الخليط بشكل جيد باستخدام اليدين حتى يصبح متماسك. يتم وضع الخليط في صينية ووضعها في الفرن والذي يكون حرارته 180 درجة، وتترك لمدة نصف ساعة ويتم إخراجها بعد ذلك وتكون قد اكتسبت اللون الذهبي. ويتم تركها بالخارج حتى تبرد ثم يمكن تقديمها لجميع أفراد العائلة ويقدم معها كوب من العصير أو الشاي أو أي مشروب حسب الرغبة.

طريقة التحضير

وتعد الكيك من أكثر الأكلات التي يحبها الجميع ويمكن اعدادها من خلال وصفة البرتقال التي أعلناها لكم بالأضافة الى امكانية اعدادها بطرق اخرى مثل اضافة الكاكاو لها او الكريم شانتيه او اضافة الفواكه لها والتي تعطي لها طعم مميز، حيث تختلف طريقة الاعداد حسب رغبة كل شخص المذاق الذي يفضله.