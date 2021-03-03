أقوي مقشر منزلي ينظف البشرة من الشوائب ويحارب التجاعيد لوجه أكثر نعومة وصحة، الحفاظ علي نضارة البشرة من أهم علامات الجمال لدي المرأة ولذلك فهي تبحث عن أفضل الطرق للحصول علي بشرة مثالية، ومن ضمن هذه الطرق هي تقشير البشرة نظراً لفوائده الكثيرة والتي من أهمها إزالة طبقة الجلد الميت، والتخلص من الشوائب التي تؤثر علي المظهر الخارجي للوجه، ولكن يجب الحذر من كثرة استخدام منتجات التقشير حيث تتسبب في ضرر للبشرة من الداخل والخارج، ولهذا ينصح خبراء التجميل باستخدام مقشر طبيعي ليمنحك نتيجة أفضل ويكون أكثر أماناً.

مقشر طبيعي مذهل لتنظيف البشرة والتخلص من التجاعيد لوجه جذاب

تنظيف البشرة والتخلص من التجاعيد من أكثر الأمور التي تهتم بها أغلب النساء، وذلك حتي تحتفظ بجمالها وأنوثتها ولكنها قد ترتكب بعض الأخطاء التي تؤثر علي بشرتها وتجعلها عرضة للعديد من مشاكل البشرة، مثل عدم إزالة المكياج بالطريقة الصحيحة أو عدم استخدام غسول مناسب للبشرة أو عدم وضع واقي للشمس عند الخروج من المنزل، وغيرها من العوامل ولهذا لابد من استخدام مقشر منزلي يزيل الجلد الميت ويحارب تجاعيد الوجه لبشرة ناعمة ونضرة.

مقشر زيت الزيتون والسكر لتنظيف البشرة ومحاربة تجاعيد الوجه

زيت الزيتون ليس مفيد للشعر فقط ولكن له فوائد كثيرة للبشرة منها أنه يحارب تجاعيد الوجه والخطوط لاحتوائه علي مضادات أكسدة وفيتامين E، كما يساعد في الحفاظ علي نضارة وصحة البشرة ويعمل علي تحسين مرونة الجلد ويقوم بتخليصها من كل مشاكل البشرة، والسكر مكون طبيعي فعال في تقشير الجلد الميت من الوجه وتنظيف البشرة بعمق.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

قومي بخلط المكونات ثم يغسل الوجه ويوضع المقشر في اليد ونفرك به البشرة في حركات دائرية بلطف لمدة 5 دقائق.

يترك المقشر علي البشرة لمدة 10 دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الدافيء، ويستخدم هذا المقشر مرتين في الأسبوع لبشرة أكثر نعومة وصحة.

أسهل طريقة لعمل العيش الفينو الهش الخفيف بالمنزل بدون تكلفة

مكونات مقشر منزلي ينظف البشرة من الشوائب ويحارب التجاعيد لبشرة نضرةطريقة تحضير المقشر المنزلي وكيفية الاستخدام علي البشرة