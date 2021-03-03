طريقة عمل البيض التركي طبق شهي وصحي ومختلف

البيض من أهم الأشياء الضرورية لبناء جسم الإنسان بشكل صحي خاصة في وجبة الإفطار ولكن معظم أطفالنا يملون من تناوله بشكل دائم، لذا تبحث معظم الأمهات عن طرق جديدة للتناوله للإستفادة بقيمته الغذائية، لأنه غني بالعديد من البروتينات والفيتامينات والحديد، ويقوى الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض المعدية المنتشرة، ويحافظ على صحة القلب ويحميه من العديد من الأمراض الخطيرة التى تصيبه، ويمد الجسم بالكالسيوم المفيد لبناء العظام والحفاظ عليها، لذا سوف نقدم لكم طريقة جديدة لعمل البيض ألا وهي البيض التركي فى المنزل.

مكونات عمل البيض التركي:

البيض يعد من أهم المصادر الضرورية لمد الجسم بالطاقة اللازمة له، غير أنه يقوي عضلات الجسم، ويقوي الذاكرة، ويحافظ على الجهاز العصبي، ويساعد على فقدان الوزن والحفاظ عليه، ولكي نقوم بتحضير طبق البيض التركي سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

6 بيضات.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة ونصف صغيرة من الكمون.

عودين من الزعتر الأخضر.

ثمرتان متوسطان من الفلفل الأحمر الحلو.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

ستة ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي كامل الدسم.

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة المفرومة.

ملعقة صغيرة ونصف من الكزبرة الجافة.

ربعمائة جرام من الطماطم المفرومة ناعما.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

بصلتين صغيرتين مفرومتين.

طريقة تحضير البيض التركي:

لكي نقوم بتجهيز طبق البيض التركي يجب علينا إتباع الآتي:

نقوم أولا بتسخين الفرن قبل البدء على درجة حرارة 190 درجة مئوية. نحضر مقلاة ونضعها علي نار متوسطة الحرارة، ونتركها تسخن قليلا. نقوم بوضع البصل وتقليبه حتى يذبل. نقوم بإضافة الفلفل مع الإستمرار في التقليب لمدة دقائق قليلة. نقوم بوضع الطماطم والكزبرة المجففة والزعتر والكمون ونقلبهم جيدا. نترك الخليط لمدة خمسة عشر دقيقة، مع تقليبه كل دقيقتين. نقوم بإضافة الكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود. نقوم بصنع ستة حفر في الخليط وكسر كل بيضة، ووضعها في كل حفرة مع ملعقة زبادي. نقوم بإدخال المقلاة إلى الفرن المسخن، ونتركها لمدة ثمانية دقائق حتى تمام تسوية البيض. نقوم بإطفاء الفرن وإخراج المقلاة ووضع البيض في طبق التقديم، ونتناوله ساخنا مع الخبز المحمص أو على حسب الرغبة.