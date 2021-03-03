طريقة عمل بروستد البيك السعودي المقرمش وسر التتبيلة والطبقة المقرمشة اللذيذة

تبحث الأمهات عن كيفية عمل بروستد البيك في المنزل بطريقة تجعل مذاقه مشابه للوجبة الجاهزة في المطاعم، ونظرا لحب الأطفال والكبار الشديد لهذه الوجبة نقدم لكم من خلال موقعنا طريقة عملها في المنزل بالخطوات بشكل احترافي ، وتستغرق هذه الوجبة في التحضير حوالي ساعة ونصف فقط وسنتناول فيما يلي مكونات تكفي لأربع أفراد فقط وفي حالة الرغبة في الزيادة عليكم بمراعاة النسبة والتناسب.

خلطة البروستد للمطاعم

يعد الدجاج المقلي من أشهر أنواع الدجاج التي تقدم في المطاعم، ولكل مطعم نكهة خاصة به، فهناك البيك وهناك كنتاكي وتشيكن كيكرز وغيرها من سلاسل المطاعم العالمية، ويقبل الجميع على تناوله لطعمه المميز، ولكن هي وجبة غير مناسبة لمتبعي الحميات الغذائية المختلفة، ويختلف طعمها من مطعم لآخر وفقاً للتتبيلة السرية الخاصة بها، إلا أن التتبيلة الأساسية تعتمد على ماء البصل والزعتر والروزماري وبهارات الدجاج.

دجاجة صغيرة يتم تقطيعها إلى 8 قطع.

كوب كبير من الطحين المنخول.

كوبان من كورن فليكس.

بيضتان كبيرتان.

ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.

ربع كوب كبير من المياه.

ملعقتان كبيرتان من لبن الباودر وثلاث ملاعق من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من البصل وأخرى من الثوم الباودر.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الزنجبيل الطازج المفروم.

نحضر إناء كبير عميق ونضع به كل من ” الثوم والبصل الباودر، و الخل والليمون، والملح والفلفل والبابريكا، مع الزنجبيل وقليل من الماء ” ونقلب هذه المكونات جيدا حتى يمتزجوا ببعض. نضع قطع الدجاج في الخليط ونقلبهم به جيدا ويفضل أن نقوم بعمل فتحات صغيره في قطع الدجاج حتى تتشعب التوابل بأجزائه. يترك الدجاج في هذه الخلطة لمدة 7 ساعات أو قد يترك طوال الليل في الثلاجة. بعد إخراج الدجاج من الثلاجة يتم وضعه في دقيق ومن ثم في بيض مخفوق بالفلفل والملح والحليب السائل. ييتم وضع الدجاج بعدها في كورن فليكس مجروش وتوضع في الفريزر. بعد مرور ساعة توضع مقلاه بها زيت نباتي على النار المتوسطة وبعد أن يسخن الزيت نقوم بقلي الدجاج، وإخراجه سريعاً على مناديل لامتصاص الزيت الزائد ويقدم مع الكاتشب والشيبسي المنفوخ أو البطاطس المقلية.

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مكونات ومقادير بروستد البيكخطوات تحضير بروستد البيك