العجينة اليابانيه السحرية لجميع أنواع المخبوزات الفطائر والبيتزا والفينو هشه وخفيفه مثل القطن

طريقه عمل عجينة سحرية لجميع أنواع المخبوزات ، دائما يبحث المبتدئات في الزواج عن طرق سهله لعمل عجينه للحلويات والمخبوزات وهناك طرق عديدة ومختلفة في اعداد المخبوزات ولاكن هنا في هذا المقال سوف أحضر لكم طريقه عجينة سحرية لجميع أنواع المخبوزات والمعجنات والفطائر.

هذه الطريقة للعجينه القطنيه التي سوف أسردها لكم بالتفصيل ينفع استخدامها في الفطائر والبيتزا والعيش بجميع أنواعه.

خمسة أكواب من الدقيق المخصص للمخبوزات حتى تحصل النتيجة المطلوبة.

نحضر مقدار كوب من الزبادي .

نحضر معلقة كبيرة من الزيت ويمكن زيت الزيتون علي حسب الرغبه.

نحضر مقدار ربع كوب من الماء الدافئ ويشترط انى يكون ماء دافئ.

نحضر مقدار ما يقرب من معلقة ونصف خميرة.

وايضا معلقة وصف من السكر.

رشه ملح صغيرة او مقدار ما يقرب من ربع معلقة صغيرة.

نحضر مقدار معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نحضركوب من اللبن.

معلقتين من للبن البودر.

اولا: نقول بسم الله ثم نقوم باحضار وعاء ونضع فيه الدقيق والمكونات الجافه مثل السكر ، والبيكنج بودر ، واللبن البودر ، ونقوم بتقليبهم جيدا.

والبيكنج بودر واللبن البودر ونقوم بتقليبهم جيدا. ثم نقوم باحضار كوب به ماء دافئ ونضع فيه السكر مع الخميرة حتي نختبر الخميرة هل هي صالحه ام فاسدة ثم نقوم باضافه الخميرة المضاف اليها السكر والماء الدافئ الي الدقيق والمكونات التي اضفناها اليه.

ثم نقوم بالعجن جيدا حتي نحصل علي القوام المناسب وتترك العجينه السحريه الراثعه للمخبوزات في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعه حتي تختمر جيدا فهذا من اهم خطوات نجاح العجين .

في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعه حتي تختمر جيدا فهذا من اهم خطوات نجاح العجين . نقوم بتقطيع العجينه الي الشكل الذي تريدة ويمكننا حشوها بالعجوة او بالشكولاته او غير ذالك .

ثم نقوم باحضار بيضه وعليها ربع كوب من اللبن ونقوم بدهن الوجه جيدا .

ثم نقوم بادخالها الفرن علي درجه حراره 180 وعند خروجها يفضل تغطيتها بغطاء قطن حتي تظل محتفظه بطريانها .

وتقدم مع كوب من الشاي او القهوة

وبالف هنا علي قلوبكم مع احلي واسرع عجينه سحريه لجميع انواع المخبوزات والمعجنات .