وصفة ربانية معجزة لكيراتين طبيعي خارق لفرد شعرك وتنعيمه وعلاج التساقط

فرد الشعر والتحصل على شعر أملس وناعم من أمنيات جميع النساء على وجه الأرض على مختلف أعمارهن، وتلجأ النساء لطرق عديدة لفرد شعرهن منها المكلف ومنه الرخيص، إلا أنه يبقى المنتج الطبيعي دائما هو الأفضل والأغلى ثمنا بين تلك المنتجات وذلك لما فيه من عناصر غذائية رائعة يحتاج إليها الشعر بالفعل، ولكن ماذا عن صناعة ذلك المنتج بأنفسنا؟ إن الأمر ليس بالمستحيل أو الصعب وهو ما أثبتته الوصفات الطبيعية التي تقدمها الكثير من النساء في الآونة الأخيرة عبر يوتيوب وهو أيضا ما يؤكده تعليقات المتابعين عن فعالية تلك الوصفات بقوة وما أحدثته من فرق رهيب بالشعر سواء للنساء الكبار أو الأطفال، ولذلك سنشرح لكم أحد الطرق الطبيعية التي يمكن صناعة بروتي طبيعي أو كيراتين طبيعي من خلالها بأقل التكاليف وأدنى مجهود مبذول لفرد الشعر بنتيجة فعالة ومجربة تماما.

يتم إضافة مقدار 5 ملاعق كبيرة من الريحان (ويمكن استبدال الريحان بأحد الأعشاب التالية: إكليل الجبل، الزعتر، الميرمية، البابونج أو الخزامى).

ونقوم بإضافة ثلاثة أكواب كبيرة من الماء على المكون السابق أيا كان الاختيار الذي تم.

وأخيرة ملعقة كبيرة من الخل.

وصفة عمل برنامج كيراتين طبيعي كامل للشعر وصفة الأعشاب ” غسول الشعر “

نقوم بغلي المكونات مع بعضها البعض لمدة نصف ساعة، ثم نضيف الخل في النهاية، ونتركه حتى يبرد بحيث يكون فقط دافئا، يتم أولا غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو ثم عمل غسول للشعر بمغلي الأعشاب الذي تم تحضيره سلفا ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة.

حمام زيت طبيعي للشعر

نقوم بإضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع ويمكن استبداله بزيت جوز الهند، ومقدار ملعقتين كبيرتين من جل الصبار، وحوالي 6 نقاط من أحد الزيوت العطرية من زيت الخزامي أو زيت خشب الأرز أو زيت إكليل الجبل، ويتم مزاج المكونات جيدا مع بعضها البعض ويفضل أن يتم تحضيرات أثناء غلي الأعشاب حيث توضع من فوقها في إناء آخر حتى تصبح الزيوت دافئة، بعد غسل الشعر بمغلي الأعشاب المذكور بالأعلى يتم إضافة المزيج وتدليك فروة الرأس به جيدا وصولا إلى الأطراف، ثم ترتدي البونيه أو الكيس البلاستيكي على شعرك لمدة ساعة ونصف، ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو، وستعمل تلك الوصفة على منح شعرك الترطيب واللمعان والنعومة المرجوة.

وصفة الموز بالعسل الأبيض والبيض للشعر

تعتبر تلك المكونات من أفضل الاخيتارات التي يمكن إضافتها في وصفات الكيراتين الطبيعي وذلك نظرا لأنها تمد الشعر بالفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها ويتم إضافة التالي:

عدد 2 بيضة

عدد 1 ثمرة موز.

عدد 3 ملاعق صغيرة من العسل الأبيض.

وتمزج كلا من الموز والعسل والبيض في خلاط حتى نحصل على مزيج متجانس كريمي، ثم نبدأ في تقسيم الشعر إلى خصلات وتوزيع المزيج عليه وتمشيطه في تلك الأثناء ثم يلف الشعر بكيس بلاستيكي ويترك لمدة ساعتين على هذا الوضع إلى أن يغسل بالماء والشامبو في النهاية، ويمكن التبديل بين تلك الوصفة والسابقة للحصول على أفضل نتيجة لأقوى كيراتين طبيعي لشعرك وبنتائج مبهرة.